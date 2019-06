Depuis plusieurs jours, la presse espagnole comme les médias anglais annoncent que West Ham va boucler le transfert de Maxi Gomez (Celta Vigo). Les Hammers, qui ont pas mal dégraissé déjà (Nasri, Carroll n’ont pas été prolongés par exemple), voudrait faire partir quelques éléments.

C’est le cas de Javier Hernandez. D’après Skysports, le Mexicain serait poussé vers la sortie. Chicharito a d’ailleurs été questionné sur le sujet. « Mon agent est en train de chercher un club, si nous pouvons bouger. Si ce n’est pas le cas, je resterais à West Ham. Il me reste un an, mais West Ham et moi avons décidé qu’il serait plutôt temps de partir ».

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10