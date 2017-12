Tout juste appelé en équipe de France à 29 ans, Steven N’Zonzi intéresse West Ham. David Moyes, l’entraineur des Hammers, aurait ouvertement confié à la presse anglaise qu’il avait besoin de milieu défensif français de Séville pour aider le club londonien à se maintenir en Premier League cette saison. West Ham est 17e, un point devant la zone rouge.

« Je pense qu’N’Zonzi entrerait dans nos plans s’il était mis sur le marché par son club. Je n’aurais pas le même discours pour d’autres joueurs mais sa situation à lui est différente. Il ne joue plus à Séville, le manager est parti (Eduardo Berizzo). En revanche, je n’ai rien encore proposé de concret aux Espagnols », a indiqué Moyes dans des propos relayés par The Telegraph. Le joueur n’a plus disputé un match avec les Blanquirrojos depuis le 21 novembre et a plusieurs fois clamé ses envies de départ.