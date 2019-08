Alors que Liverpool a lancé le retour de la Premier League hier avec un succès 4-1 contre Norwich City, Manchester City affronte West Ham. Un beau duel qui promet beaucoup.

A domicile, les Hammers se présentent dans un 4-2-3-1 avec Lukasz Fabianski dans les cages. Ryan Fredericks, Fabian Balbuena, Issa Diop et Aaron Cresswell forment la défense. Le double pivot est composé de Declan Rice et Jack Wilshere. Enfin Sébastien Haller est soutenu par Felipe Anderson, Michail Antonio et Manuel Lanzini.

De son côté Manchester City propose un 4-3-3 avec Ederson Moraes dans les buts. Kyle Walker, John Stones, Aymeric Laporte et Oleksandr Zinchenko forment la défense. Kevin de Bruyne et David Silva accompagnent Rodri au coeur du jeu. Enfin, Gabriel Jesus est en attaque avec Riyad Mahrez et Raheem Sterling.

West Ham : Fabianski - Fredericks, Balbuena, Diop, Cresswell - Rice, Wilshere - Anderson, Antonio, Lanzini - Haller

Manchester City : Ederson - Walker, Stones, Laporte, Zinchenko - de Bruyne, Rodri, D. Silva - Mahrez, Jesus, Sterling

