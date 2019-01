C’est la fin du feuilleton Marko Arnautovic (29 ans). Courtisé par plusieurs écuries chinoises ces dernières semaines, l’attaquant de West Ham a longtemps songé à quitter les Hammers en janvier.

Mais après multiples balbutiements, l’international autrichien a tranché et a communiqué sa décision ce vendredi soir sur son compte Instagram : il reste à West Ham. « Je veux mettre les offres de côté et aider le club à aller le plus loin possible et tenter de remporter la coupe. West Ham c’est comme ma maison, » a notamment confié le buteur des Hammers.