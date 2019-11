C’est le grand retour de José Mourinho en Premier League. Quelques heures seulement après avoir succédé à Mauricio Pochettino, le Special One dirige son premier match avec Tottenham au London Stadium face à West Ham. Il vient de coucher sa première composition en 4-2-3-1.

Il y aura notamment une défense composée de Aurier, Alderweireld, Sanchez et Davies. Au milieu avec la blessure de Ndombele, Dier et Winks joueront ensemble avec une ligne de trois joueurs offensifs devant : Son, Alli et Lucas. Kane est titulaire pointe et sera le capitaine. Les Hammers se présentent eux dans le même schéma tactique avec Diop, Noble et Haller alignés d’entrée. Manuel Pellegrini joue une partie de son avenir aujourd’hui.

Les compositions :

West Ham : Roberto - Fredericks, Ogbonna, Diop, Cresswell - Rice, Noble - Yarmolenko, Anderson, Snodgrass - Haller.

Tottenham : Gazzaniga - Aurier, Alderweireld, Sanchez, Davies - Dier, Winks - Lucas, Dele, Son - Kane.