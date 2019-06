Après avoir raccroché les crampons en mai dernier, Xavi est actuellement l’entraîneur de l’équipe d’Al Sadd (D1 qatarienne), où il a fini sa carrière. Mais l’Espagnol ne compte pas entraîner qu’au Moyen-Orient, et a déjà le projet de faire un jour son retour en Europe, notamment au FC Barcelone, où il a effectué la quasi-totalité de sa carrière de joueur (entre 1997 et 2015).

« Je suis enthousiaste, tout le monde me voit capable de mener le Barça au succès, mais c’est aussi une pression supplémentaire, a ainsi confié Xavi dans l’émission « Al cotxe ! » sur TV3. C’est un objectif de ma vie et ma grande envie est de retourner au Barça parce que je suis un joueur du Barça. Mais ce n’est pas une obsession. Je dois me préparer et le Barça doit aussi voir que je suis prêt. Le temps et les objectifs en tant qu’entraîneur doivent être unis. »

