« Yaya Touré, c’est son agent qui me l’a proposé. Il m’a dit qu’après son expérience en Chine, il était séduit à l’idée de jouer en Amérique du Sud ». Voilà ce que nous déclarait Rodrigo Codas, représentant de joueurs derrière le transfert d’Emmanuel Adebayor à l’Olimpia Asuncion, au Paraguay, le 13 février dernier. Et l’Ivoirien, libre de tout contrat depuis son départ du QD Huanghai, le 1er janvier dernier, pourrait poser ses valises au Brésil.

Ciblé par Botafogo, Yaya Touré est actuellement en pleines négociations avec le dernier 15e du championnat auriverde. C’est ce qu’a précisé Ricardo Rotenberg, l’un des membres du Comité Exécutif du club, sur son compte Twitter dimanche. Globo Esporte ajoute que le joueur de 36 ans, habitué aux contrats juteux, espère obtenir un salaire assez élevé au Brésil et a ainsi refusé une première offre. Ricardo Rotenberg a répondu à un fan de Botafogo sur les réseaux sociaux que le club ne lâcherait rien pour Yaya Touré. Mais qu’il ne ferait pas non plus de folie...