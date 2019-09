L’Ajax Amsterdam s’est baladé contre Lille pour le compte de la 1ère journée de Youth League (4-0). Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette rencontre a été particulièrement suivie.

Selon le quotidien néerlandais De Telegraaf, pas moins de 80 scouts de clubs nationaux et étrangers étaient présents en tribunes. Naci Ünüvar, auteur du 2e but, était particulièrement suivi, tout comme d’autres talents de l’Ajax comme Enric Llansana, Devyne Rensch et Sontje Hansen.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10