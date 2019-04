Dernier représentant français en Youth League, l’Olympique Lyonnais se déplaçait sur la pelouse du FC Barcelone pour le compte des quarts de finale. Dominateurs en première période, les jeunes Rhodaniens ouvraient le score rapidement. Servi par Maxence Caqueret, Théo Ndicka Matam se présentait seul devant le gardien et ouvrait le score (11e). Lyon multipliait ensuite les occasions sans parvenir à se mettre définitivement à l’abri.

Le FC Barcelone accélérait au retour des vestiaires et prenait l’avantage sur des buts de Monchu (57e) et d’Anssumane Fati (61e). Dans une mauvaise posture, l’Olympique Lyonnais ne se désunissait pas pour autant. Rentré à la 87e minute, Reo Griffiths égalisait dans la foulée (89e). Néanmoins, le match n’était pas fini et Oumar Solet concédait un penalty dans les derniers instants. Alejandro Marqués transformait et qualifiait les Blaugranas (90e +7). Avec ce succès 3-2, le FC Barcelone affrontera le vainqueur de Chelsea-Dinamo Zagreb en demi-finale.