La suite de la 5e journée de Ligue des Champions a lieu ce soir un peu partout en Europe. Mais avant cela, c’est la Youth League qui est au programme. Après la large défaite de l’Olympique Lyonnais sur la pelouse du Zenit (3-1), le LOSC recevait l’Ajax à domicile. Et tout n’a pas été simple pour les Dogues puisqu’ils ont encaissé deux buts très rapidement en première période. Les Lillois ont bien essayé d’inverser la tendance après la pause avec un but de Fadiga Ouattara mais les Néerlandais ont bien géré leur avance et s’imposent finalement 2 buts à 1. Les joueurs de Michael Delestrez sont qualifiés au prochain tour avec 9 points au compteur.

Dans le même temps, le RB Salzbourg a facilement disposé du KRC Genk (2-0). Une victoire qui permet aux Autrichiens d’assurer leur qualification. Valence a dominé Chelsea (2-1), mais cela n’a aucune incidence au classement. Enfin, le FC Barcelone a perdu sur sa pelouse face au Borussia Dortmund (2-1). Le BvB passe deuxième du groupe avant que l’Inter et le Slavia Prague s’affrontent.

Les résultats de l’après-midi :

FC Barcelone 1-2 Borussia Dortmund : Gerard Fernandez (17e) ; Giovanni Reyna (26e), Tobias Raschl (65e).

KRC Genk 0-2 RB Salzbourg : Karim Adeyemi (15e), Luka Sucic (20e).

Lille 1-2 Ajax : Fadiga Ouattara (68e) ; Brian Brobbey (3e), Kenneth Taylor (8e).

Valence 2-1 Chelsea : Jose Menargues (20e), Jordi Escobar (76e) ; Armando Broja (26e).