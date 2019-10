La Youth League se poursuivait aujourd’hui avec notamment le match de Lille face à Valence. Les jeunes dogues se sont imposés d’une courte tête grâce à une réalisation de Noah Fatar (21e). L’expulsion de Joel Ngoya en fin de match est donc anecdotique (90e). Une victoire 1-0 qui permet aux Nordistes de revenir à hauteur de l’Ajax Amsterdam après leur victoire lors de la précédente journée contre Chelsea. Les Néerlandais justement, se sont inclinés face à Chelsea qui a rapidement mené 1-0 grâce à la réalisation de Thierno Ballo (2e).

Le FC Barcelone a régalé de son côté en s’offrant un récital contre le Slavia Prague. Konrad de la Fuente (48e et 74e) a inscrit un doublé, Nils Mortimer Moreno (52e) et Jaume Jardi Poyato (60e) ont aggravé la marque. Une victoire 4-0 qui permet aux Blaugranas de remporter leur premier match dans cette Youth League. Dans les autres matches, Liverpool a dominé Genk (2-0) alors que Leipzig et le Zenit se sont quittés sur un 1-1.

Les matches de l’après midi :

Genk 0-2 Liverpool : Layton Stewart (22e sp) et Curtis Jones (73e) pour Liverpool

Slavia Prague 0-4 FC Barcelone : Konrad de la Fuente (48e et 74e), Nils Mortimer Moreno (52e) et Jaume Jardi Poyato (60e) pour le FC Barcelone

Leipzig 1-1 Zenit : Noah Emmanuel Jean Holm (3e) pour Leipzig, Kirill Kravtsov (53e) pour le Zenit

Ajax Amsterdam 0-1 Chelsea : Thierno Ballo (2e) pour la Chelsea

LOSC 1-0 Valence : Noah Fatar (21e) pour Lille