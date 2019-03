Le géant suédois, actuellement au Los Angeles Galaxy (MLS), où la saison a repris depuis début mars, a révélé quel était le but le plus beau de sa carrière. Si Ibrahimovic en a inscrit plusieurs assez incroyables, il estime que son retourné légendaire de 35 mètres contre l’Angleterre (4-2 en match amical), qui lui avait valu de décrocher le Prix Puskas 2012, est son meilleur but sous un maillot de football. « Ce but contre l’Angleterre est sympa parce que les Anglais pensaient savoir qui j’étais, mais apparemment ils ne le savaient pas, a-t-il confié au Daily Mirror. Alors je leur ai fait savoir qui j’étais en faisant ça. Et c’était spécial parce que c’était contre l’équipe d’Angleterre. »

« Cela faisait de nombreuses années que les journalistes anglais et les Anglais discutaient pour savoir si j’étais bon ou pas, a continué Ibrahimovic, parlaient de moi comme une sorte de prima donna, disant que je pensais être quelque chose, regardant mes longs cheveux et des choses comme ça. C’était amusant parce que je l’ai pris comme un défi, cela m’a motivé. »