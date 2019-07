Vincent Kompany tient son premier gros renfort de l’été. L’entraîneur-joueur du RSC Anderlecht a réussi à convaincre l’un de ses anciens partenaires à Manchester City, Samir Nasri (32 ans), de le rejoindre chez les Mauves. Le milieu offensif, libre depuis la fin de sa pige de six mois à West Ham, a signé un contrat d’un an avec le géant belge avec une année supplémentaire en option. Présent à Bruxelles ce vendredi matin, il a satisfait à la traditionnelle visite médicale dans la foulée.

L’international tricolore (41 sélections, 5 réalisations), qui portera le n° 14, disposait, selon nos informations, de nombreuses options pour poursuivre sa carrière. Des plus exotiques (selon nos informations, Al Shabab était notamment venu aux nouvelles il y a quelques instants) aux plus osées (Le Havre avait ainsi tenté sa chance par l’intermédiaire de son nouveau coach Paul Le Guen).

Les pensionnaires du Stade Constant Vanden Stock entendent se relancer après une saison compliquée en Jupiler League. Cela tombe bien, l’ancien Marseillais, lui aussi, cherche à se relancer après une longue absence pour suspension (il avait été éloigné un an et demi des terrains pour dopage) et six mois marqués par des pépins physiques chez les Hammers (6 matches en Premier League).

