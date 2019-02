« Ruben et Félix négociés ». Record assure ce jeudi en une que Benfica, qui fête aujourd’hui ses 115 ans d’histoire, prépare les départs de deux de ses plus grands espoirs João Félix (19 ans) et Ruben Dias (21 ans). Après des premières réunions avec les intéressés, le club lisboète sait que Manchester United et la Juventus Turin sont disposés à lever les clauses libératoires respectives des deux prospects lusitaniens, annonce le quotidien sportif portugais.

Les deux mastodontes du football européen ont bien tenté de négocier pour revoir les tarifs pratiqués à la baisse (120 M€ pour l’attaquant sous contrat jusqu’en juin 2023, 60 M€ pour le défenseur central sous contrat jusqu’en juin 2023), mais ils se sont heurtés à l’inflexibilité du président des Encarnados Luis Filipe Vieira. L’Olympique Lyonnais, qui avait été jusqu’à mettre 35 M€ sur la table pour Dias l’été dernier avant d’être renvoyé dans les cordes, peut en témoigner.

« Ils ne partiront que pour le montant de leurs clauses libératoires »

Cette inflexibilité symbolisée par cette déclaration accordée au magazine du club O Benfica, à paraître prochainement, que Record s’est procurée. « Nous avons comme objectif de conserver nos meilleurs talents le plus longtemps possible », a-t-il lancé avant de poursuivre. « Nous n’avons aucune intention de vendre nos principaux joueurs issus du centre de formation. Ils ne partiront que pour le montant de leurs clauses libératoires ». Le message est clair et les pensionnaires du Estadio da Luz sont en position de force.

D’autant que la concurrence promet forcément de jolis chèques. Record précise en effet que la Juve se verrait bien recruter les deux hommes, tout comme l’Atlético Madrid, alors que le Paris SG, le FC Barcelone, Manchester City et le Real Madrid pistent sérieusement Félix, révélation de la saison (8 buts en 15 matches de Liga NOS). Benfica peut donc sereinement s’attendre à recevoir au moins 180 M€ pour ses deux perles et faire ainsi tomber ses précédents records de ventes (Ederson et Witsel partis pour 40 M€ à City et au Zenit). Le banquier des Lisboètes a déjà le sourire !