Alors que le monde du football trépigne d’impatience à quelques heures de la deuxième demi-finale aller de Ligue des Champions entre le FC Barcelone et Liverpool, une nouvelle venue des médias portugais a glacé le sang de tous les amoureux du ballon rond. A bientôt 38 ans, Iker Casillas a dû être transporté en urgence à l’hôpital après avoir été victime d’un infarctus du myocarde. Une information confirmée quelques instants plus tard par le FC Porto.

« Le gardien a souffert d’un infarctus du myocarde durant l’entraînement de ce mercredi matin. La session de travail a été immédiatement interrompue afin d’aller porter assistance au gardien du FC Porto qui se trouve à l’heure actuelle à l’hôpital CUF de Porto. Casillas va bien, il est stable et son problème cardiaque a été traité. » Si les jours du champion du monde 2010 espagnol ne sont plus en danger selon les médias lusitaniens, cette nouvelle a ému le monde du football. Nombreux ont ainsi été les messages de soutien envoyés au gardien de but.

Un soutien immense pour Casillas

A commencer par le FC Porto bien entendu et ensuite par le club de coeur de Casillas, le Real Madrid. « Le Real Madrid transmet tout son soutien à son capitaine adoré Iker Casillas. Iker Casillas nous a appris durant toute sa carrière à surmonter les défis les plus incroyables pour la gloire de notre club. Il nous a appris que se rendre ne fait pas partie de notre philosophie et nous a prouvé qu’il savait être plus fort lors des moments les plus durs pour atteindre la victoire. Le Real Madrid et tout le madridisme espèrent voir son capitaine éternel se remettre au plus vite », a publié la Casa Blanca dans un communiqué.

Puis ce fut au tour d’une grande partie du football espagnol, d’anciens coéquipiers, de nombreux clubs européens et des stars du ballon rond de manifester un soutien unanime. Une vague de réconfort qui fera du bien au natif de Mostoles. Reste maintenant à savoir si ce dernier, qui ne rejouera plus de la saison, pourra poursuivre sa carrière démarrée avec l’équipe première du Real Madrid lors de la saison 1999/2000. Car pour le moment, aucune précision sur les conséquences de ce malaise cardiaque n’a été fournie par les parties concernées.

Get well soon my friend @IkerCasillas pic.twitter.com/We4d6kjq9y — Gareth Bale (@GarethBale11) 1 mai 2019

Mucha fuerza amigo @ikercasillas ! Que recuperes pronto ! Stay strong my friend @ikercasillas ! Get well soon !

Muita força amigo @ikercasillas ! Recupera rápido ! #ikercasillas pic.twitter.com/2RgPhKGqUy — Luís Figo (@LuisFigo) 1 mai 2019

Stay strong, @IkerCasillas ! Our best wishes for a quick and complete recovery — FC Barcelona (@FCBarcelona) 1 mai 2019

Mucha fuerza @IkerCasillas Recupérate pronto amigo ! — Gerard Piqué (@3gerardpique) 1 mai 2019

Con ese corazón tan grande no tengo dudas de que todo se quedará en un susto hermano Mucho ánimo !! pic.twitter.com/38tyu7YD0s — Pepe Reina (@PReina25) 1 mai 2019

Mucha fuerza y ánimo desde Sevilla, @IkerCasillas. https://t.co/XFqpKXc02A — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 1 mai 2019

Mucho ánimo y mucha fuerza, @IkerCasillas. Te deseamos una pronta recuperación. — Atlético de Madrid (@Atleti) 1 mai 2019

¡Ánimo @IkerCasillas !

Desde la familia zurigorri te mandamos todo nuestro apoyo y una pronta recuperación https://t.co/I8mcPkXrCR — Athletic Club (@AthleticClub) 1 mai 2019

Toda nuestra fuerza y mejores deseos para @IkerCasillas, esperamos una pronta recuperación #FuerzaIker — Valencia CF (@valenciacf) 1 mai 2019

Tous nos voeux de bon rétablissement à @IkerCasillas pic.twitter.com/FtyylXEBfs — Coupe du Monde (@fifaworldcup_fr) 1 mai 2019

Mucha fuerza amigo ! @IkerCasillas — Carles Puyol (@Carles5puyol) 1 mai 2019

¡Recupérate pronto, @IkerCasillas ! Todos en el Chelsea te deseamos una pronta y saludable recuperación. pic.twitter.com/nkXTdkyhwg — Chelsea FC Español (@ChelseaFC_Sp) 1 mai 2019

Forza @IkerCasillas ! Ti aspettiamo presto in campo ! — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 1 mai 2019

Everyone at the Club sends their best wishes to @IkerCasillas. Get well soon. https://t.co/nesNkb6nPO — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 1 mai 2019

Every Rossonero wishes a safe and full recovery to @IkerCasillas. We can't wait to see you back on the pitch Iker ! — AC Milan (@acmilan) 1 mai 2019

Wishing you a speedy recovery, @IkerCasillas. Our thoughts are with you. https://t.co/KaGzxsBpPu — Manchester United (@ManUtd) 1 mai 2019