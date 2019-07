Antoine Griezmann disputait ses premières minutes avec sa nouvelle tunique barcelonaise aujourd’hui. C’était à l’occasion d’un match amical - le premier de l’été pour les Catalans - face à Chelsea, finalement remporté par les Blues (2-1). Le désormais ancien joueur de l’Atlético a disputé les premières quarante cinq minutes de la partie, laissant quelques traces de sa qualité, sur des remises notamment. Le natif de Mâcon était positionné à la pointe de l’attaque, avec Collado à sa gauche et son ami Ousmane Dembélé à droite.

Après la rencontre, il a fait le point sur ses débuts en zone mixte. « Oui c’était un jour spécial, pas très beau à cause de la défaite, mais des jours meilleurs viendront. C’était notre premier match, nos premières minutes, on a le temps de s’améliorer », a déclaré le champion du monde 2018, confirmant au passage que le coup reçu au genou peu à peu le quart d’heure de jeu n’avait aucune gravité. Une prestation qui lui a valu un 6/10 dans les notes du quotidien catalan Sport.

Griezmann attend désormais de jouer avec Messi

« Il doit s’habituer au jeu de l’équipe, mais on voit que quand il touche le ballon, il crée beaucoup de danger. Il a toujours des idées négatives pour le rival. On attend beaucoup de lui, mais là c’était encore le premier match », a expliqué Ernesto Valverde au sujet de sa nouvelle star. Alors que Lionel Messi et Luis Suarez sont toujours en vacances après leur participation à la Copa América, c’est Grizi qui a fait office de star face aux Londoniens aujourd’hui. « C’est pareil. Forcément quand ils sont là c’est mieux, ou quand Arthur et Philippe (Coutinho, NDLR), mais il faut trouver des solutions. Moi je suis ici pour l’équipe, que je sois important avec Messi ou Suarez ce n’est pas grave », a-t-il ajouté.

Un Argentin avec lequel il a d’ailleurs particulièrement envie de jouer : « comme je l’ai dit lors de ma conférence de presse, j’ai très envie de le voir et de pouvoir travailler ensemble ». Quand on lui a demandé si certains joueurs lui avaient fait forte impression, Griezmann a lancé qu’il connaissait déjà ses nouveaux coéquipiers. « Je suis là depuis une semaine, je n’ai pas fait pas beaucoup d’entraînements. Mais je n’ai pas encore été surpris parce que je regardais déjà leurs matchs. Je connais les qualités de chacun », a-t-il déclaré. Prochaine occasion de voir Grizi ce samedi, face au Vissel Kobe d’Andrés Iniesta et David Villa...

