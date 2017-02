C’est un dimanche de gala pour la planète football aujourd’hui. Ce soir, l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain vont s’affronter au Stade Orange Vélodrome (21h00). L’AS Roma ira à Milan affronter l’Inter (20h45). Mais, dans l’après-midi, c’est en Espagne que tous les regards seront braqués. En effet, le FC Barcelone se déplace au Vicente Calderon pour rencontrer l’Atlético Madrid dans un match qui s’annonce très très bouillant.

En effet, le FC Barcelone n’est pas encore totalement largué par le Real Madrid dans la course au titre puisque le club catalan ne compte qu’un point de retard sur la Casa Blanca (avec un match en plus pour les Blaugranas). De son côté, les Colchoneros, quatrièmes, pourraient revenir à trois points de leurs adversaires du jour et surtout distancer la Real Sociedad, cinquième qui menace leur place qualificative pour les barrages de la Ligue des Champions.

Trois Français sur la pelouse ?

Du côté de l’Atlético Madrid, Diego Cholo Simeone devrait rester sur son habituel 4-4-2 et la grinta de ses joueurs pour espérer l’emporter. Ainsi, Moya devrait garder les buts madrilènes et Vrsaljko, Godin, Savic et Filipe Luis seront chargés de sa protection. Au milieu de terrain, Gabi, le capitaine, et Koke devraient être associés à Saul Niguez et Ferreira-Carrasco, l’ancien Monégasque. Si Antoine Griezmann devrait bel et bien tenir sa place, l’identité de celui qui l’accompagnera reste encore mystérieuse. En effet, Kévin Gameiro ou Fernando Torres, qui revient bien, sont les deux solutions qui s’offrent à l’entraîneur argentin de l’Atlético.

Luis Enrique, lui, devrait sortir la grosse équipe pour cette rencontre extrêmement importante pour lui et pour ses hommes. Ter Stegen sera bien entendu le portier quand Sergi Roberto, Piqué, Umtiti et Jordi Alba formeront les quatre qui devront à la fois contenir les attaquants colchoneros, mais aussi proposer des solutions offensives (pour les latéraux). Au milieu, le technicien espagnol fera confiance à un trident Rakitic, Busquets, Iniesta (qui portera le brassard de capitaine). Enfin, devant, la MSN sera de sortie puisque Messi, Suarez et Neymar devraient tous les trois débuter une rencontre qui s’annonce explosive.