Vendredi après-midi, le FC Barcelone mettait enfin fin au feuilleton Antoine Griezmann en annonçant l’arrivée du Français, qui sera présenté aux médias dimanche soir. Plus tôt dans la journée, les avocats du champion du monde avaient levé sa clause libératoire au siège de la Liga. Mais du côté de l’Atlético de Madrid, on a du mal à accepter le départ du désormais ancien numéro 7 colchonero. Et pour cause, les Madrilènes demandent 200 millions d’euros au Barça, une somme qui correspond au montant de l’ancienne clause libératoire du joueur, passée à 120 millions d’euros le 1er juillet.

Pourquoi ? Parce que les Colchoneros estiment que, un contrat ayant été signé en mars entre Griezmann et le Barça, c’est l’ancien montant de la clause libératoire qui doit s’appliquer. Dans la nuit, Enrique Cerezo, président de l’Atlético, s’est exprimé à l’antenne de la radio catalane RAC1. « Si le club a fait ce communiqué, c’est parce qu’on a des preuves. On va étudier ça et si réellement les preuves sont bonnes, on exigera la quantité que nous estimerons appropriée. Je suis déçu de l’attitude du joueur, parce qu’il voulait partir et il ne nous l’a dit qu’au tout dernier moment », a-t-il lancé.

L’Atlético va saisir la FIFA

Et selon Catalunya Radio, les Rouge et Blanc auraient bien en leur possession des documents qui prouvent qu’un contrat a été signé entre le Barça et Grizi le 9 mars dernier... De son côté, AS affirme que l’Atlético de Madrid va dénoncer le FC Barcelone et l’attaquant français auprès de la FIFA. Les Rojiblancos estiment que le Barça n’aurait pas dû se mettre en contact avec le joueur avant de payer sa clause libératoire.

Les intentions des Colchoneros sont claires : ils veulent une sanction exemplaire pour le FC Barcelone mais aussi pour leur ancien joueur ! On devrait donc en savoir plus dans les semaines à venir, mais les relations entre Madrilènes et Barcelonais semblent pour le moins tendues en ce moment. Une fois encore, le Barça risque de se retrouver devant les tribunaux...

CAS GRIEZMANN @David74Sanchez : "L'Atlètic de Madrid té documents que acrediten que el 9 de març es va firmar un contracte entre el Barça i Griezmann. El club anirà fins al final" "A l'Atlètic de Madrid li va molestar l'actitud d'Òscar Grau a la reunió"#TotCosta pic.twitter.com/3AnlPyZzSH — Tot costa (@totcosta) 12 juillet 2019

