Lors du dernier mercato estival, le Real Madrid avait frappé un grand coup en s’offrant Eden Hazard, alors joueur de Chelsea, pour environ 100 millions d’euros. Alors forcément, l’ancien ailier du LOSC était attendu au tournant par les fans merengues mais aussi les amateurs de football. Malheureusement, le joueur aujourd’hui âgé de 29 ans a déçu, notamment à cause des blessures. Après un problème musculaire l’été dernier, l’e natif de La Louvière n’a pas séduit et a inscrit un seul but, contre Grenade le 5 octobre en Liga. Avant de se blesser sérieusement à la cheville contre le Paris Saint-Germain fin novembre, en Ligue des Champions.

Absent plusieurs semaines, Eden Hazard a donc dû attendre mi-février pour revenir sur les pelouses. Mais après deux apparitions en championnat, le principal concerné a rechuté, toujours à la cheville donc. Une saison cauchemardesque pour l’international belge (106 sélections, 32 buts), sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin 2024. Confiné chez lui en Espagne, comme toute la population du pays, l’ancien joueur de Chelsea est donc revenu sur cette mauvaise saison pour la RTBF. Mais avant tout, le numéro 7 madrilène a tenu à apporter quelques nouvelles concernant sa blessure, lui qui a été opéré au début du mois : « ça va, je reste à la maison, je me soigne, mais ça va mieux. J’ai enlevé les points il y a une semaine donc là, je bosse un peu plus, j’arrive à marcher, donc ça avance bien. »

« Ma première saison au Real est bien pourrie »

Interrogé ensuite sur sa première saison difficile au sein de la Casa Blanca, Eden Hazard n’a pas cherché d’excuses et a avoué que cet exercice 2019-2020 était « pourri ». « Ma première saison au Real est bien pourrie. Mais tout n’est pas à jeter. C’est sûr qu’il y a les blessures, avec un début de saison compliqué. Mais pour moi, c’était une saison d’adaptation. On me jugera sur la deuxième saison parce que celle-ci, on ne peut pas trop me juger. C’est à moi, lors de la saison prochaine, d’être en forme. Après, sur les blessures, on ne peut pas deviner ce qu’ils se passera mais j’espère que la cheville, ça ira. En tout cas, le groupe est bien. Je suis content, je m’entends bien avec le groupe, j’ai découvert de nouvelles personnes. Pour moi, c’est une belle expérience. J’ai encore quatre ans de contrat. J’espère que je serai en pleine forme », a poursuivi l’ailier formé au LOSC.

En attendant la reprise, ou pas, du championnat d’Espagne, ce dernier tente donc de retrouver le rythme et surtout de garder la forme. Surtout que comme son entraîneur Zinedine Zidane, il ne sait pas quand les matches vont pouvoir reprendre : « moi, j’attends. J’ai eu Zidane au téléphone hier, il ne sait pas non plus. Nous, ce qu’on peut faire, c’est se maintenir en forme, tous les joueurs ont du matériel pour ça. On peut rester en forme sur ça mais on attend. Est-ce que la Liga va reprendre ? On ne sait pas. On espère, il y avait une belle fin de saison à jouer. Si on ne reprend pas, tout le monde sera déçu mais c’est comme ça. » Eden Hazard, qui avait forcément pour objectif de revenir pour l’Euro 2020 (reporté à 2021, ndlr), va donc désormais tenter de revenir pour finir la saison avec le Real.