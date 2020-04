La première saison d’Antoine Griezmann à Barcelone n’est pas franchement une réussite. Si sa ligne statistique reste honnête sachant qu’il partage l’attaque avec d’autres stars - 8 buts et 4 passes décisives en 26 matchs de Liga - le Français peine à vraiment s’intégrer dans le jeu de l’équipe catalane. Et s’il n’est pas encore trop critiqué par les supporters, prêts à lui accorder cette saison d’adaptation, il y a un problème : le FC Barcelone compte bien recruter du lourd en attaque dès cet été.

Lautaro Martinez est l’objectif principal du FC Barcelone pour le mercato estival, et selon les médias espagnols, le Barça pourrait bien changer de système ou le faire jouer sur un côté, lui assurant une place de titulaire aux côtés de Lionel Messi et de Luis Suarez. Du moins dans un premier temps. Et si Josep Maria Bartomeu parvenait à ramener Neymar en plus de l’Argentin, ce qui reste aujourd’hui assez peu probable, les places seraient très chères devant. Mais comme l’explique le quotidien Marca, Antoine Griezmann n’a pas peur.

Il est prêt à concurrencer Martinez et/ou Neymar

Ces dernières semaines, les premières rumeurs de départ ont commencé à pulluler un peu partout en Europe. On a notamment parlé d’un échange avec Lautaro Martinez, et même d’un intérêt du Paris Saint-Germain. Mais le champion du monde n’aurait tout simplement aucune intention de partir lors du prochain mercato. Même en cas d’arrivée de Lautaro Martinez et de Neymar, il est prêt à rester et à batailler pour une place dans le onze de départ.

L’ancien de l’Atlético serait aussi convaincu que la saison prochaine sera meilleure pour lui sur le plan individuel, et l’arrivée de nouveaux joueurs permettrait à l’équipe d’être plus forte et de gagner des titres, en Europe notamment. Le journal explique aussi que son entente avec Lionel Messi s’améliore avec le temps. Selon la publication espagnole, le FC Barcelone n’avait de toute manière pas forcément l’intention de s’en séparer, même si actuellement, tous les joueurs à l’exception de De Jong, Messi et ter Stegen sont considérés comme potentiellement transférables en cas de bonne offre... Voilà un feuilleton de moins pour cet été.