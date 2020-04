L’été s’annonce pour le moins animé à Barcelone. Et pour cause, l’équipe de Quique Setién semble avoir besoin de renforts à tous les postes. Comme d’habitude, une flopée de noms est sortie dans la presse catalane, allant de l’inévitable Neymar à Lautaro Martinez, en passant par Aymeric Laporte, Tanguy Ndombele, Fabian Ruiz ou Dayot Upamecano. Un renfort est attendu par ligne, au minimum. Mais la situation financière du club, déjà pas forcément rassurante avant cette crise de coronavirus, est encore en train de prendre un sacré coup. À tel point que les dirigeants auraient déjà fait une croix sur Neymar...

Quoi qu’il en soit, pour qu’il y ait des arrivées, il faudra des départs. Même si l’échange de joueurs pourrait devenir une pratique courante cet été à Barcelone et ailleurs - on en parle d’ailleurs dans l’opération Martinez - les Catalans ont besoin de cash. Et selon ESPN, tous les joueurs de l’effectif sont potentiellement sur le marché en cas d’offre jugée satisfaisante. Tous, à l’exception de trois : Marc-André ter Stegen, Frenkie de Jong et Lionel Messi. La colonne vertébrale de ce FC Barcelone et du Barça des années à venir.

Aucun des trois joueurs ne sera donc vendu ou échangé dans le cadre d’un autre transfert. Pour le reste de l’équipe, tout peut donc arriver. On rappelle qu’actuellement, le FC Barcelone négocie dur avec Marc-André ter Stegen pour une prolongation de contrat et un salaire revu à la hausse, alors que la prolongation de Lionel Messi fait aussi partie des dossiers présents sur la table de Josep Maria Bartomeu et compagnie. Quant à Frenkie de Jong, arrivé il y a un peu moins d’un an, il est considéré comme l’avenir du club au milieu. Avis aux clubs intéressés donc, de nombreux joueurs du FC Barcelone pourraient partir cet été...