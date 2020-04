Perdre Neymar. Ou Mbappé. Ou les deux. Ou aucun des deux. Quel scénario vivra le Paris Saint-Germain lors du prochain mercato estival, forcément bouleversé par la crise sanitaire que nous traversons. L’impact économique est indéniable et beaucoup préviennent que les transferts mirobolants sont de l’histoire ancienne. Pas de chance pour le PSG qui pensait être assis sur une mine d’or avec son duo. Cependant, il reste encore possible d’en tirer quelque chose. Toujours désiré par le FC Barcelone, Neymar serait aujourd’hui estimé à au moins 180 M€ par le PSG, moins pour le Barça.

La solution, le club catalan pense l’avoir dans ses rangs, en la personne d’Antoine Griezmann. Comme nous vous le relations hier, l’attaquant français âgé de 29 ans est estimé à 100 M€ par le Barça, qui compte ainsi faire baisser l’addition pour récupérer Neymar. Selon Sport, les Blaugranas pourraient démarrer avec une offre de 40 M€ + Antoine Griezmann. Pour cela, il faudra d’abord être sûr que le PSG veut de l’international français.

Un duo Griezmann-Mbappé plairait à Leonardo

Justement, le journal Sport assure dans son édition de vendredi que Leonardo a pour la première fois expliqué à Nasser Al-Khelaïfi qu’Antoine Griezmann pourrait être une belle addition dans l’effectif parisien pour suppléer Neymar. Déjà, cela amènerait un international français de plus dans l’effectif. Ensuite, cela plairait à Kylian Mbappé, avec lequel la complicité technique paraît évidente.Le PSG serait donc prêt à accueillir Griezmann dans son effectif.

Reste évidemment plusieurs inconnus. On a déjà vu l’été dernier que le club catalan était prêt à proposer des joueurs sans que ceux-ci aient été consultés au préalable (on pense bien sûr à Ousmane Dembélé, qui a refusé d’être intégré dans le transfert de Neymar). Quid de Griezmann dans cette histoire ? Originaire de la région lyonnaise, plutôt sensible à l’OM, le Français aura-t-il envie de rejoindre le PSG après seulement 1 an au Barça ? La guerre des nerfs a débuté.