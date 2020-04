Il y a un an, le FC Barcelone levait sans sourciller la clause libératoire d’Antoine Griezmann, alors fixée à 120 M€. Aujourd’hui, si l’on en croit les économistes et certains articles des journaux espagnols, plus aucun transfert ne pourra atteindre la barre des 100 M€ en raison de la crise économique liée à l’épidémie de coronavirus. Aujourd’hui, surtout, Antoine Griezmann pourrait bien être poussé vers la sortie. C’est ce qu’avait déjà annoncé le quotidien pro-Barça Sport en mars, affirmant que l’attaquant de 29 ans était sur le marché des transferts. Rien d’officiel bien sûr.

De son côté, le Français prépare la suite comme si de rien n’était, bien déterminé à s’imposer au FC Barcelone après une saison médiocre d’un point de vue individuel. Il a par exemple prévu de changer de numéro de maillot et de récupérer le numéro 7 probablement laissé vacant par Philippe Coutinho. Mais les rumeurs enflent et voilà que Skysports parle à son tour d’un départ possible du Français, souhaité par le Barça.

Le Barça veut s’en servir en monnaie d’échange

Comme nous vous le racontions avant-hier, l’objectif du club catalan est de recruter un numéro 9 pour succéder, à terme, à Luis Suarez et il est persuadé du talent de Lautaro Martinez, l’attaquant argentin de l’Inter Milan, considéré comme la piste principale. Ensuite, il s’agira de faire enfin revenir Neymar, qui souhaite toujours endosser de nouveau le maillot blaugrana. Réussir à acheter les deux ressemblera à un exploit vu le contexte économique et c’est bien pour cela que Griezmann pourrait être sacrifié.

Selon Skysports, le club catalan a fixé le tarif d’Antoine Griezmann à 100 M€. Histoire de tenter de faire descendre l’addition au maximum du côté du Paris Saint-Germain pour Neymar. Reste à savoir si le PSG veut de l’international français et si ce dernier est prêt à rallier la capitale française. Mais rien ne dit que le Barça ne pourra pas tenter aussi de l’inclure dans le deal pour Lautaro Martinez... Plus variable d’ajustement que joueur indispensable, Antoine Griezmann sera à n’en point douter la clé du mercato estival barcelonais.