Depuis deux ans, un dossier met le feu à l’Espagne. Il s’agit bien évidemment du transfert d’Antoine Griezmann de l’Atlético Madrid au FC Barcelone. Lors de la Coupe du Monde 2018, le Tricolore avait même tourné une série pour finalement annoncer son souhait de prolonger et de rester du côté des Matelassiers. L’an dernier, le Français a finalement réussi son coup et a fini par rallier la Catalogne et joue depuis maintenant un peu moins d’un an avec Lionel Messi.

Mais tout ne se passe pas comme prévu pour l’ancien de la Real Sociedad. Accueilli avec scepticisme par le vestiaire catalan, il subit depuis longtemps une campagne médiatique qui détaille ses mauvaises relations avec Lionel Messi. Malgré les démentis des deux éléments, Griezmann peine un peu à se trouver sa place dans une équipe qui a beaucoup de mal à tourner, d’abord avec Ernesto Valverde, puis avec Quique Sétien, après le limogeage du premier cité.

Le Barça veut 100 M€

Alors forcément, en cette période de creux sportif, les médias s’en donnent à coeur joie et le champion du Monde 2018 fait la Une du journal Sport ce dimanche matin avec le titre : « Griezmann sur le marché ». Dans ses pages intérieures, le média catalan explique que les dirigeants catalans vont chercher des liquidités et que le joueur, malgré sa récente arrivée, est assez loin d’être protégé par son statut et que toutes les options sont sur la table.

La première consiste bien entendu à rester un an de plus chez l’actuel leader de la Liga. La seconde serait un prêt afin d’économiser au moins son salaire et enfin une vente. Acheté l’été dernier contre 120 millions d’euros, Antoine Griezmann a vu son prix baisser. Les Barcelonais seraient disposés à le laisser partir contre un chèque de 100 millions d’euros dès le prochain mercato estival. Manchester United et le Paris SG l’aimaient déjà et le journal annonce que Chelsea et Arsenal pourraient être intéressés. Griezmann va encore beaucoup faire parler l’été prochain.