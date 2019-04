C’est le choc de cette 31e journée en Liga. Le FC Barcelone, le leader incontestable et presque incontesté, reçoit son dauphin, l’Atlético de Madrid ce samedi à 20h45 (match à suivre en live sur Foot Mercato). À l’heure du coup d’envoi, huit points séparent les deux équipes. Une victoire catalane mettrait fin aux derniers espoirs de retour des Colchoneros pour le titre de champion. Ces derniers n’auront pas d’autre choix au Nou Camp, d’autant qu’ils restent sous la menace du Real Madrid (5 points d’écart), qui accueille Eibar un peu plus tôt dans la journée (match aussi à suivre en live sur notre site).

Avant le début de la rencontre, l’heure est aux compositions probables des deux équipes. Le Barça devrait se présenter dans son habituel 4-3-3. Outre ter Stegen présent dans le but, Sergi Roberto sera sans doute préféré à Semedo, alors qu’Alba va occuper sans surprise le couloir gauche. En défense centrale, Piqué et Lenglet feront vraisemblablement la paire, laissant une nouvelle fois Samuel Umtiti sur le banc de touche. Au milieu de terrain, Busquets sera aligné en sentinelle avec à sa droite Rakitic et à sa gauche le Brésilien Arthur.

Morata et Diego Costa devraient manquer à l’Atlético

C’est devant qu’une incertitude demeure. En l’absence d’Ousmane Dembélé, c’est Coutinho qui devrait être titulaire dans le couloir gauche de l’attaque, renvoyant Malcom sur le banc, lui qui était aligné d’entrée face à Villarreal en milieu de semaine. Évidemment, Messi et Suarez seront les deux autres joueurs offensifs. Ils tenteront de tromper la vigilance d’Oblak, qui sera titulaire dans les cages de l’Atlético. À droite de l’arrière-garde, on devrait retrouver JuanFran et à gauche le Brésilien Filipe Luis. La défense centrale sera sans doute 100% uruguayenne avec les présences du capitaine Godin et Gimenez.

Dans ce 4-4-2 préparé par Diego Simeone, Koke et Saúl devraient occuper les côtés au milieu de terrain. Dans l’axe, on devrait avoir un duo composé de Thomas Partey et de Rodri. Enfin devant, Antoine Griezmann, particulièrement attendu face au Barça avec des rumeurs qui s’amplifient pour un transfert la saison prochaine fera sans doute équipe avec Alvaro Morata en attaque. Annoncé incertain pour ce choc, l’international ibérique devrait bien tenir sa place sur la pelouse du Camp Nou.