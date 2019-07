Le FC Barcelone s’agite en coulisses. Hier, les Catalans ont annoncé la démission de Jordi Mestre, vice-président du club. Un homme dévoué que le président Josep Bartomeu a tenu à remercier ce vendredi lors d’une conférence de presse programmée avant la présentation de Frenkie de Jong, histoire de ne pas la polluer avec d’autres questions sur l’actualité brûlante du club. « J’apprécie le travail et le professionnalisme de Jordi Mestre a eu durant toutes ces années. Je le remercie pour tout ce qu’il a fait pour le Barça, en particulier pour le foot féminin (...) Il y a deux jours, nous sommes allés manger avec Jordi Mestre et il m’a expliqué que, pour différentes raisons, l’une d’entre elles étant un désaccord avec la direction sportive ; il souhaitait quitter le club. Je ne lui ai pas demandé de continuer. J’ai compris, ce n’était pas facile. Je vais assumer ce poste, comme je l’avais fait il y a deux ans quand Susana Monje avait démissionné de la vice-présidence économique et lorsque Manel Arroyo l’a fait ».

Un départ qui n’est pas lié au potentiel retour de Neymar. « Le départ de Mestre n’a rien à voir avec Neymar, ni avec les 200% (Mestre avait assuré en 2017 que Neymar resterait à 200% avant de finalement signer au PSG). Il y avait des divergences avec la direction sportive et cela, ainsi que d’autres raisons, l’ont décidé à partir ». Il a ajouté ensuite au sujet du Brésilien parti pour 222 millions d’euros il y a deux ans : « Nous savons que Neymar veut quitter le Paris Saint-Germain. Mais nous savons que le PSG ne veut pas qu’il s’en aille ». Puis quand un journaliste lui a demandé si lui souhaitait un retour de "Ney", il a répondu : « Nous n’aimons pas parler des joueurs des autres clubs, tout comme nous n’aimons pas que les clubs parlent de nos joueurs ». Enfin, la presse a demandé au président si c’était lui qui avait appelé Neymar ou si c’était une demande de Lionel Messi. « Je le sais parce que je l’ai lu dans la presse et parce qu’avec le président Nasser Al-Khelaïfi nous nous croisons souvent aux réunions de l’ECA. En ce qui concerne Messi, je peux dire que c’est une légende. Ni lui, ni aucun joueur n’ont demandé un transfert. Ils se limitent au fait de jouer ».

Bartomeu évoque le cas Neymar

Ce qui est certain, c’est qu’un retour de Neymar pourrait toutefois entraîner certains départs. La presse espagnole parlait notamment d’un potentiel départ d’Ousmane Dembélé. Un élément que Bartomeu a été invité à comparer au Brésilien. « Pour moi, oui (Dembélé est meilleur que Neymar). Dembélé est un joueur différent et nous voulons qu’il reste jouer ici ». Même chose concernant Philippe Coutinho, dont on parle beaucoup au Paris Saint-Germain. « Dembélé et Coutinho sont des joueurs essentiels pour notre projet ». Toutefois, les deux joueurs risquent de faire les frais des arrivées éventuelles de Neymar et Antoine Griezmann. Concernant le Français, Bartomeu a fait une petite confidence. « À présent, je vais révéler un secret. Hier, il y a eu une réunion à Madrid entre Oscar Grau et le directeur général de l’Atlético de Madrid, Miguel Angel Gil Martin pour commencer à parler de ce sujet ».

Autre joueur associé au Barça : Matthijs de Ligt. Ce dernier est annoncé tout proche de la Juventus Turin. Josep Bartomeu a simplement indiqué : « Cela fait un moment que j’ai dit que je savais où allait se retrouver de Ligt. Je ne peux pas le dire car ils doivent en parler en premier ». Enfin, le président du FC Barcelone a indiqué que Victor Valdés, ancien gardien du club, pourrait revenir. « J’ai parlé avec Valdés il y a quelques jours. Il m’a dit : "ne pensez-vous pas qu’il est temps de revenir à la maison ?" J’ai dit oui. Dans quelques jours, nous lui ferons une proposition ». Les pensionnaires du Camp Nou sont donc sur tous les fronts cet été 2019 !

