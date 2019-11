C’est un personnage dont le visage est familier pour les supporters du Barça, et même ceux qui suivent la Liga de façon générale. Pourtant, personne ne sait qui est réellement cet homme à la chevelure grisonnante et au physique relativement imposant qui accompagne tout le temps Lionel Messi, tant dans le cadre professionnel comme lors les déplacements du club catalan, que loin des pelouses. L’ombre de Lionel Messi s’appelle Pepe Costa, le team manager de la formation entraînée par Ernesto Valverde. Arrivé au Barça en 2003, il avait d’abord comme principal rôle de s’occuper de l’intégration des joueurs étrangers. Les aider à trouver une maison notamment, et faciliter leur vie dans cette nouvelle ville. Peu à peu, il est devenu un homme précieux aux yeux du club, et a résisté à tous les changements de présidence qui ont eu lieu depuis, avec comme principal argument le fait de toujours avoir eu le soutien de joueurs majeurs du vestiaire.

Pepe Costa avec Piqué, Messi et Fabregas

Il fait partie de ces hommes de l’ombre qui sont clé pour la réussite d’un club. Et dans ce cas précis, il a aussi sa part de responsabilité dans la carrière plus que brillante du meilleur joueur de l’histoire du club. Costa s’est ainsi rapidement rapproché de Lionel Messi, qu’il a connu lorsque le natif de Rosario a commencé à pointer le bout de son nez en équipe première, et aujourd’hui, les deux hommes ne se lâchent plus d’une semelle. Le Catalan est devenu le confident de l’Argentin, à tel point qu’il l’accompagne partout, même lors des déplacements de La Pulga en sélection. Ils sont aussi partis en vacances ensemble à plusieurs reprises, en famille. Il était également présent lors de la célèbre soirée à Ibiza cet été où Messi a été impliqué dans une légère altercation. Une relation d’amitié que l’on peut par exemple constater sur les réseaux sociaux, où le quintuple Ballon d’Or, généralement assez discret quant à sa vie privée, publie souvent des photos avec Pepe Costa à l’occasion de sorties au restaurant par exemple. L’ancien joueur du FC Andorra, aujourd’hui propriété de Gerard Piqué, s’est ainsi fait une place dans un cercle très fermé et surtout, très difficile à pénétrer. Seul Juanjo Brau, ancien préparateur physique de l’Argentin, avait réussi à approcher d’aussi près le numéro 10 blaugrana.

L’homme à tout faire de Messi

Mais si Pepe Costa s’est fait une petite place dans le cœur de Messi, ce n’est pas seulement qu’il fait rire le joueur de l’Albiceleste pendant les asados avec Luis Suarez ou parce qu’il est particulièrement bon dans la préparation du mate. Il est devenu un collaborateur de l’Argentin, dans la mesure où il gère plusieurs aspects de la vie privée et professionnelle de La Puce auparavant gérés par son père. Une figure paternelle également donc pour celui qu’on surnomme souvent affectueusement comme le "garde du corps attitré" du Rosarino. Leo Messi est même intervenu à un moment où les dirigeants barcelonais pensaient à se séparer de Costa, lors de l’arrivée de Luis Enrique en 2014. Après les départs de ses fidèles amis Pinto et de Cesc Fabregas, il se serait retrouvé bien seul à Barcelone si l’employé du club avait également été contraint de faire ses valises. Une double-casquette d’employé du Barça et d’homme à tout faire du joueur, en somme.

Pepe Costa et sa femme avec Messi, Suarez, Fabregas et leurs compagnes



Parce que oui, il ne faut pas oublier qu’il est avant tout salarié du champion d’Espagne en titre, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il prend ses deux jobs à cœur. Si Ernesto Valverde a le soutien de Lionel Messi, Pepe Costa y est pour beaucoup. Lors de ses premiers jours en terres catalanes, alors qu’il venait d’arriver de Bilbao, le Txingurri a été conseillé par Costa pour la gestion du cas Messi, toujours épineuse pour un entraîneur. L’ancien défenseur central l’a notamment renseigné sur le caractère du joueur pour aider le tacticien à mieux le cerner et comprendre ses frustrations. On l’avait aussi aperçu sur le banc lors du déplacement face au Slavia Prague (1-1) plus tôt cette saison. Après la finale de Copa del Rey perdue face à Valence en fin de saison dernière, il était convié à une réunion entre cadres de l’effectif, contrairement à d’autres membres du staff. Celui qui est présent dans le fameux groupe WhatsApp de l’équipe dont a déjà parlé publiquement Gerard Piqué est considéré comme « un autre joueur de l’effectif » à en croire les mots du défenseur.

La famille Costa, à l’origine de l’amitié Neymar-Messi

Comme l’a expliqué Sport, la famille Costa a eu un rôle primordial à jouer dans la bonne intégration de Neymar à Barcelone et dans son amitié avec l’Argentin. Employé de Nike, le fils de Pepe, Alvaro, s’était considérablement rapproché de Neymar. C’est lui qui avait été choisi par la multinationale américaine pour s’occuper du Brésilien en Espagne, et l’Espagnol est devenu un Toiss, nouant une relation d’amitié très proche avec l’ancien de Santos. L’arrivée du petit prodige de la Canarinha de l’époque n’avait pas forcément été vue d’un bon œil par Messi, mais Pepe Costa, qui connaissait bien le Brésilien via son fils, a réussi à convaincre Messi que l’arrivée de celui qui est aujourd’hui au PSG serait bénéfique pour lui et pour le club.

Mais forcément, c’est aussi un personnage qui a été sujet à polémique, et qui connaît des difficultés dans son travail. Premièrement, certains estiment que son rôle est un peu trouble, dans la mesure où un employé du club ne devrait pas être aussi près des joueurs, risquant ainsi des conflits d’intérêts entre les deux parties. Il avait aussi fait beaucoup parler lorsqu’il avait célébré le but de l’Argentine face à l’Espagne en mars 2018, et qu’il se lamentait lorsque la Roja infligeait 6 buts à l’Albiceleste. Il avait aussi failli en venir aux mains avec Chendo, délégué du Real Madrid, après un Clasico en 2015, et il a plusieurs fois fait usage d’autorité assez limite lorsque des fans se sont approchés de trop près à son protégé. Le Catalan n’a également pas réussi à rallier tout le monde à sa cause à Barcelone. Comme l’explique El Confidencial, il n’a pas été en mesure de se mettre Ousmane Dembélé dans la poche lorsque le club a tenté de recadrer un Français un peu trop dissipé dans sa vie hors des terrains. Mais quand sait que c’est en partie grâce à lui que Lionel Messi est aussi épanoui, on peut pratiquement tout lui pardonner...