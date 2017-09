Mbappé et Dembélé, l’été de ces deux tricolores fut très animé. D’un côté, Kylian Mbappé (18 ans) a quitté Monaco pour le Paris Saint-Germain et de l’autre Ousmane Dembélé (20 ans) a rejoint le FC Barcelone au détriment du Borussia Dortmund. Avec ces deux transferts, les deux coéquipiers en équipe de France sont devenus les Français les plus chers de l’histoire du football. L’option d’achat obligatoire du PSG sur Mbappé s’élève à 180 millions d’euros et le Barça a déboursé 105 millions d’euros plus 42 millions de bonus pour s’attacher les services de Dembélé.

Sur la route le menant du Parc des Princes à Bondy, à l’occasion d’une journée spéciale consacrée au jeune prodige de retour sur ses terres, nous nous sommes entretenu avec Kylian Mbappé, ce mercredi. Que pense l’un de l’autre ? C’est ce que nous avons cherché à savoir en lui demandant son avis sur le transfert d’Oumane Dembélé au Barça. « On en a discuté et il me demandait ce que j’en pensais. Je lui ai dit d’y aller parce que c’est une grande opportunité pour lui », révèle Kylian Mbappé à notre micro.

Une question de passion

Pour l’ancien Monégasque, Barcelone ne peut que le faire grandir. « Il peut vraiment devenir un grand joueur en jouant avec Messi ou Suarez en attaque. Il va vraiment progresser. Son talent est déjà incroyable, mais il peut encore passer un cap », pense le nouveau joueur du PSG. Si Mbappé a parlé de choix du cœur en rejoignant le PSG, le discours était le même du côté de Dembélé au moment de sa présentation au Camp Nou. « Qu’il puisse réaliser ses rêves, c’est ce que je souhaite à tout le monde. Il a réussi à le faire, en plus c’est un ami, donc c’est vraiment bien », se confie Kylian Mbappé au sujet de son coéquipier tricolore.

« On a cette passion pour le foot. Tout ce qui est "prix" ou quoi que ce soit, ça ne nous concerne pas. Ce qui nous concerne, c’est juste le terrain. On veut jouer comme on a toujours joué depuis qu’on a débuté le foot, chacun dans sa ville. Ce n’est pas une question de valeur ni de principe, c’est juste une question de passion, de sentiment, de cet amour du jeu, » conclut Kylian Mbappé, qui retrouvera certainement son ami Ousmane Démbélé lors du prochain rassemblement de l’équipe de France début octobre.