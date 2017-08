Qui dit septembre, dit bien évidemment rentrée des classes. Mais pas seulement, puisque la saison de football est déjà bien lancée avec le retour de la Ligue des Champions. Pour les nombreux amateurs de street football de Paris et sa banlieue, Nike Football donne rendez-vous au Play Bondy Football Festival pour défier les meilleures équipes de Foot à 5 de la région parisienne dans le fief de Kylian Mbappé.

Petits ponts, dribbles, passements de jambes. Venez dominer votre adversaire sur l’ancien terrain de jeu de l’attaquant de l’Équipe de France. Si le défi vous intéresse et que vous avez entre 16 et 24 ans, inscrivez-vous aux phases qualificatives prévues les 2 et 3 septembre et tentez de valider votre ticket pour la grande finale du 6 septembre où des surprises vous attendent !

Clique sur le lien ci-dessous pour inscrire ton équipe (5 à 7 joueurs par équipe). http://go.nike.com/PlayBondy (attention, places limitées)