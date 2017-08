Devant une belle foule présente au Camp Nou, Ousmane Dembélé était présenté à ses nouveaux supporters et aux journalistes présents sur place en tant que nouveau joueur du FC Barcelone. Mais la présentation a mis du temps à démarrer - environ une heure de retard - puisque certains documents pour finaliser le départ du Français de Dortmund n’étaient pas encore arrivés. Aux alentours de 14h30, il signait son contrat avec le club catalan, pendant que dans les travées du Camp Nou, les un peu moins de 20.000 supporters attendaient de pied ferme, entonnant quelques chants anti-Bartomeu au passage.

Quelques minutes après, il sortait sur la pelouse du Camp Nou pour réaliser les traditionnels jongles qu’on a l’habitude de voir lors des présentations des joueurs, ainsi qu’un toro avec quelques jeunes. Il y allait d’ailleurs de ses premiers mots : « ça fait plaisir, je suis très content d’être dans le meilleur club du monde avec le meilleur public du monde. Quand j’étais jeune j’ai toujours voulu jouer au Barça, je regardai tous les matchs que je pouvais, je suis très content de faire partie de cette famille et j’espère gagner beaucoup de titres avec le Barça. J’espère faire une très bonne saison, j’espère bien m’intégrer, être bien avec tout le monde, avec le public dans ce beau stade, et Visca Barça ! ».

Pas de pression par rapport à son énorme prix

Place ensuite à la traditionnelle conférence de presse. Forcément, deux points ont été abordés par les journalistes présents : son prix (150 millions d’euros bonus inclus) et la comparaison avec Neymar. « Non le prix ça ne me met pas de pression, c’est le marché des transferts qui est devenu comme ça, je ne fais pas attention à ça, l’important est de faire le travail sur le terrain, je ne prête pas attention au côté financier », a expliqué le désormais ancien joueur du Borussia Dortmund, avant d’ajouter : « il y a une différence entre Neymar et moi, il fait partie des meilleurs au monde, je suis jeune moi, je n’ai que deux saisons en tant que pro, j’essaye d’apprendre et de grandir ».

Il s’est exprimé sur son tumultueux départ du Borussia Dortmund, où il avait notamment séché un entraînement pour forcer son départ : « tout s’est bien passé à Dortmund sauf la fin, mais c’était de ma faute parce que je l’ai voulu, mais sans ça je ne pouvais pas réaliser mon rêve de venir à Barcelone, et le Borussia le savait ». Il assume donc pleinement la responsabilité quant à ce qui s’est passé donc. S’il a beaucoup insisté sur son admiration pour Lionel Messi, qu’il considère comme « le meilleur joueur du monde », il a affirmé être prêt à jouer tant sur l’aile gauche que sur le couloir droit. Les supporters barcelonais se frottent déjà les mains à l’idée de le voir à l’oeuvre après la trêve internationale...