Un grain de sable et la machine s’enraye. Quatre jours après avoir perdu sur la pelouse du FC Séville après un match très disputé (1-2) et avoir ainsi interrompu la série record de 40 matches consécutifs sans défaite, le Real Madrid est tombé, pour la deuxième fois d’affilée donc, à domicile face au Celta Vigo en Coupe du Roi (1-2). Et au Real Madrid, peu importe l’établissement d’un nouveau record, une mauvaise série se fait sanctionner, aussi bien par le public que par la presse.

Hier soir, le Bernabeu a sifflé ses joueurs, et notamment Karim Benzema, auteur d’un raté face au but à la 83e qui aurait permis l’égalisation. Le public a hué, la presse a critiqué. « Benzema se plante encore », écrit ainsi As, en référence à la perte de balle du Français qui a amené le but de Jovetic pour Séville dimanche dernier. Benzema prend cher, mais il n’est pas seul. Cristiano Ronaldo, déjà timoré lors de la rencontre précédente, n’a pas brillé. « Cristiano, si une offre arrive de Chine de 100M€, qu’il y aille », a carrément lâché un supporter à la sortie du match.

Zidane agacé

« Pas de jeu et pas de chance », pour As, « Madrid dans les cordes » pour Marca, les journaux pro-Madrid déplorent ce deuxième revers. Évidemment, les journaux pro-Barça enfoncent le clou. « Le Real Madrid en-dessous de zéro » pour Mundo Deportivo, ou même « le Real brisé » pour Sport. Moins alarmiste évidemment, Zinedine Zidane a toutefois affiché sa déception après la rencontre, critiquant en creux ses joueurs.

« C’est une mauvaise période, on a fait un mauvais match. Il faut surpasser cette mauvaise période. Je ne sais pas ce qu’il s’est passé. Nous n’étions pas concentrés en début de match, nous n’avons pas mis l’intensité nécessaire. C’est ce qui m’énerve. Nous savions quel type d’équipe était en face et que si on les laissait jouer ils nous poseraient des difficultés. Après l’égalisation on s’est déconcentrés et on a pris le 2e but. On doit faire quelque chose. (...) Je ne suis pas non plus inquiet même si la période est mauvaise, mais il faut faire mieux. (...) Nous n’avons pas fait le match que nous avions préparé », a-t-il déclaré. Le Real Madrid tentera de relever la tête en Liga samedi face à Malaga, ou la semaine prochaine pour le match retour face au Celta. Sachant que dans son histoire, il n’a jamais réussi à renverser la tendance après une défaite 1-2 à domicile à l’aller...