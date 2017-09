Encore marqué par le départ de Neymar au Paris SG pour les 222 M€ de sa clause libératoire, le FC Barcelone a revu sa stratégie en la matière lors des arrivées d’Ousmane Dembélé (20 ans). Le jeune attaquant français, malheureusement blessé depuis, a vu les Blaugranas insérer une clause 400 M€ dans son contrat pour éviter, dans l’immédiat, un nouvel épisode compliqué à gérer sur les mercatos à venir.

Lionel Messi, dont la prolongation ne serait qu’une question de signature selon Josep Maria Bartomeu, verra lui aussi sa clause passer à 400 M€. Ce sont les deux plus grosses clauses de l’effectif barcelonais comme le révèle ce mardi le quotidien sportif espagnol Sport. Suivent ensuite Gerard Piqué, Sergio Busquets, Andrés Iniesta et Luis Suarez, avec des clauses de 200 M€. Marc-André ter Stegen n’est pas loin, avec une clause à 180 M€, devant Jordi Alba (150 M€).

Umtiti et Digne à 60 M€

Ivan Rakitic et Arda Turan disposent eux de clauses à 125 M€, tandis que celle de Paulinho, arrivé cet été pour 40 M€, s’élève à 120 M€. Nelson Semedo, lui aussi arrivé cet été, voit la sienne fixée à 100 M€. Paco Alcacer et André Gomes, pourtant en difficultés au sein du club catalan, est logé à la même enseigne que le latéral droit lusitanien, avec une clause à 100 M€.

Considéré comme un flop depuis son arrivée en provenance d’Arsenal, Thomas Vermaelen a une clause fixée à 80 M€. Samuel Umtiti et Lucas Digne, les deux Français de l’effectif d’Ernesto Valverde, possèdent eux une clause à 60 M€, au même titre que Jasper Cillessen et Aleix Vidal. À noter, enfin, que certains jeunes Espagnols sont moins bien lotis, à l’image de Denis Suarez (50 M€), Sergi Roberto (40 M€) et Gerard Deulofeu (25 M€).

Le détail des clauses libératoires de l’effectif du FC Barcelone :

Marc-André ter Stegen - 180 M€

Nelson Semedo - 100 M€

Gerard Piqué - 200 M€

Ivan Rakitic - 125 M€

Sergio Busquets - 200 M€

Denis Suarez - 50 M€

Arda Turan - 125 M€

Andrés Iniesta - 200 M€

Luis Suarez - 200 M€

Leo Messi - 250 M€ (400 M€ une fois la prolongation signée)

Ousmane Dembélé - 400 M€

Rafinha Alcántara - 75 M€

Jasper Cillessen - 60 M€

Javier Mascherano - 100 M€

Paco Alcácer - 100 M€

Jordi Alba - 150 M€

Lucas Digne - 60 M€

Sergi Roberto - 40 M€

André Gomes - 100

Aleix Vidal - 60 M€

Samuel Umtiti - 60 M€

Gerard Deulofeu - 25 M€

Thomas Vermaelen - 80 M€

Paulinho - 120 M€