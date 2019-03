Dans la presse espagnole, on annonce une véritable révolution d’effectif avec un budget d’environ 350 millions d’euros. Le ton est donné. Les rumeurs sont nombreuses, à chaque poste, mais tous ne pourront pas venir, évidemment. Nous vous faisons un récapitulatif des stars qui pourraient rejoindre la Casa Blanca pour la saison prochaine. Pour frapper fort, le Real Madrid doit recruter des noms et la priorité est donnée à l’attaque. Ainsi, Madrid rêve des deux stars du Paris Saint-Germain : Neymar et Kylian Mbappé.

Évidemment, le budget serait déjà explosé (ou presque) avec le recrutement d’un seul. Et puis, Paris ne veut surtout pas lâcher ses deux joyaux. En plan B, si on peut le dire ainsi, Eden Hazard (Chelsea) est le nom qui revient avec le plus d’insistance. Mais Raheem Sterling (Manchester City) et Sadio Mané (Liverpool) ont été cités récemment. Enfin, le Real Madrid pourrait également penser à Mauro Icardi, en difficulté à l’Inter Milan, Harry Kane, qui s’éternise à Tottenham, ou plus surprenant, Julian Brandt, le jeune Allemand du Bayer Leverkusen.

Bien sûr, s’il y a des départs en défense ou au milieu de terrain, le club récupérera l’argent de ces transferts et pourra les remplacer par des noms tout aussi clinquants. Dans les buts, Zinedine Zidane a déjà tranché entre Thibaut Courtois et Keylor Navas. Samedi dernier, contre le Celta Vigo, le gardien belge était sur le banc, pendant que le Costaricien, lui, était titulaire. Il n’empêche que pour le mercato, l’entraîneur français penserait à David De Gea, le portier espagnol de Manchester United. Il s’agirait d’un retour du gardien à Madrid, qui a quitté l’Atlético en 2011 pour 25 millions d’euros. Au Real, un chèque de 88 millions d’euros serait envisagé pour recruter le gardien de 28 ans.

Qui après Éder Militão ?

En défense, c’est déjà officiel, le Brésilien Éder Militão rejoindra les Madrilènes le 1er juillet prochain. Le Real Madrid a payé 50 millions d’euros pour s’offrir ce défenseur central du FC Porto, qui pourra donc être en concurrence avec Sergio Ramos et Raphaël Varane. D’ailleurs, le Français pourrait partir. Il réfléchirait à donner un nouvel élan à sa carrière après avoir tout gagné avec les Madrilènes depuis 2011 et son arrivée du RC Lens. Malgré le retour de Zidane, il envisagerait donc de partir. Tout comme Jesus Vallejo, au même poste. Si départ il y a, la priorité serait donnée à Kalidou Koulibaly, le défenseur sénégalais du Napoli.

Pour celui d’arrière gauche, c’est le flou total. L’ère Marcelo semblait révolue, mais le retour de Zidane pourrait changer la donne, à moins que le jeune Sergio Reguilón ne s’installe en lieu et place du Brésilien. Une rumeur parle également d’une possible arrivée de Nicolás Tagliafico de l’Ajax Amsterdam. Au milieu de terrain, enfin, ce n’est peut-être pas le chantier prioritaire, mais sachant que Luka Modrić pourrait finalement prolonger, et que Isco et Casemiro sont particulièrement appréciés par Zizou, les choses pourraient évoluer. Ajoutez à cela le retour de Mateo Kovačić, prêté à Chelsea cette saison.

En cas de départ de l’un d’eux, la short-list de Zinedine Zidane serait composée des Champions du Monde Paul Pogba (Manchester United), N’Golo Kanté (Chelsea) et Nabil Fekir (Olympique Lyonnais), du phénomène italien Nicolò Zaniolo de l’AS Roma, et enfin de Christian Eriksen, qui souhaite quitter Tottenham. Et si le Real Madrid aime Pogba, Pogba aime le Real Madrid. « Ce club est un rêve pour tout le monde », a déclaré le Français, sous contrat avec Manchester United jusqu’en 2021. Pour résumer, il est encore trop tôt pour savoir ce que le Real Madrid va faire sur ce mercato d’été, mais c’est une certitude, il sera très très animé. D’autant plus que les derniers mercatos madrilènes ont été très très calmes et que les supporters attendent du changement pour se remettre d’une saison catastrophique. Le projet Zizou 2.0 peut commencer.