En difficulté ces derniers temps en championnat, le Real Madrid avait une occasion en or pour se relancer, avec ce déplacement à Mendizorroza pour affronter Alavés, la lanterne rouge. Les Basques ont perdu leurs cinq rencontres de championnat disputées jusqu’ici. Pire encore, ils n’ont marqué aucun but sur cette édition 2017/2018 de la Liga ! Privé de quelques cadres encore, Zidane sortait tout de même une équipe qui avait fière allure, avec la titularisation de Dani Ceballos au milieu notamment, alors que Cristiano Ronaldo occupait la pointe de l’attaque. Chez les locaux, Enzo Zidane n’était même pas sur la feuille de match, lui qui n’a que très peu joué depuis son arrivée.

Mais les Albiazules commençaient plutôt bien, dans un rythme assez élevé et comptaient profiter de la position très haute de la ligne de défense madrilène pour lancer des ballons sur Munir El Haddadi, qui partait sans cesse dans le dos de Varane ou de Ramos. Les Merengues n’allaient cependant pas faire durer le suspens bien longtemps. Au bout de dix minutes de jeu, Ceballos, après un bon ballon d’Asensio et un contre favorable, enchaînait sur une frappe croisée qui se logeait au fond des filets de Pacheco (0-1, 10e). De quoi fêter sa première titularisation avec la Casa Blanca de la meilleure des façons. Les Madrilènes n’ont pas forcément déroulé derrière, mais on les sentait totalement à leur aise dans la moitié de terrain basque. Cristiano Ronaldo, au premier poteau, était proche de faire la différence sur ce corner (30e).

Ceballos MVP

Dans la foulée, Pacheco sortait une parade décisive sur une tête de Nacho (31e). Et, alors qu’on sentait les Merengues se relâcher légèrement, Alavés en profitait pour frapper. Burgui, ancien madrilène, adressait un superbe centre dans la boîte. Manu Garcia en profitait et expédiait le ballon au fond des filets d’une tête puissante (1-1, 39e) ! Le premier but de la saison pour les Basques ! l’euphorie allait cependant être de courte durée. Sur un centre mal dévié par Pacheco, le ballon revenait dans les pieds de Ceballos, qui ne se privait pas pour signer son doublé (1-2, 43e). Dès le retour des vestiaires, les ouailles de Zidane continuaient d’attaquer, et Cristiano Ronaldo touchait le poteau extérieur d’une belle demi-volée (47e).

Le Lusitanien semblait déterminé à enfin ouvrir son compteur cette saison, mais ses tentatives n’étaient pas cadrées, comme ce tir de loin sans danger pour Pacheco (53e). Isco butait d’ailleurs sur le portier basque après un caviar de Varane (54e). CR7, pas verni jusqu’ici, touchait même le poteau (63e) ! Alavés était tout de même dangereux, comme l’a prouvé cette frappe de Pedraza, déviée par un défenseur, qui s’écrasait sur la barre (70e) ! Le Real Madrid n’était pas à l’abri ! Ramos lui, ne profitait pas d’une boulette de Pacheco et envoyait le ballon au-dessus des cages vides (74e) ! Pedraza lui touchait encore le poteau (76e) ! Les occasions s’enchaînaient pour les locaux mais surtout pour les Merengues, mais le portier d’Alavés, qui alternait le mauvais et le bon, répondait présent. Malgré de nouvelles tentatives d’Isco, d’Asensio et de Cristiano Ronaldo, le score n’a plus bougé. Les Madrilènes remontent temporairement à la quatrième marche du classement.

Revivez le film du match ici.