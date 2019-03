Suivre le rythme infernal du FC Barcelone et de l’Atlético de Madrid. Telle était la mission du Real Madrid de Zinedine Zidane ce soir sur sa pelouse contre Huesca, lanterne rouge du championnat d’Espagne. Pour ce rendez-vous, Zinedine Zidane réalisait plusieurs choix forts. Son fils, Luca, était titulaire dans les buts tandis que Brahim Diaz était aligné devant aux côtés de Karim Benzema et Gareth Bale. En face, le 5-3-2 des visiteurs avait pour but de gêner au maximum les pensionnaires du Santiago Bernabeu. Et dès le début de la rencontre, la stupeur emparait les travées de l’enceinte madrilène. Nacho perdait le ballon dans le couloir gauche madrilène face à Avila. Ce dernier centrait en retrait et trouvait parfaitement Cucho, dont la frappe ne laissait aucune chance à Luca Zidane (0-1, 3e). Un début de match cauchemardesque où le Real Madrid ne mettait pas un pied devant l’autre.

Mais petit à petit, les hommes de Zinedine Zidane commençaient à sortir. Bien servi dans le couloir gauche, Isco centrait en retrait pour Karim Benzema, mais le Français envoyait le ballon en tribunes (9e). Dani Ceballos tentait lui un geste difficile, sans réussite (12e). Le Real Madrid accélérait et Odriozola chipait un ballon dans la surface de Huesca et servait Benzema. Le Français devançait son vis-à-vis mais manquait la mire, pourtant à moins de deux mètres du but (13e). Encore une fois seul en bonne position, l’ancien Lyonnais armait du gauche directement sur Roberto Santamaria (15e). Huesca répondait mais Moi Gomez frappait à côté (18e). Et finalement, le Real Madrid égalisait. Karim Benzema trouvait le portier adverse sur sa route, mais Brahim Diaz suivait et offrait le but à Isco, seul pour conclure (1-1, 25e). Le rythme retombait mais la lanterne rouge restait dangereuse, à l’image d’une belle frappe d’Avila juste au-dessus avant la pause (45e).

Deuxième succès consécutif pour Zidane

Un petit Real Madrid rentrait aux vestiaires après une première période décevante. La seconde période démarrait ensuite sur le même rythme. Karim Benzema faisait une nouvelle fois briller Roberto Santamaria après une jolie frappe placée (47e). Gareth Bale armait à son tour une tentative, sur coup-franc cette fois, mais le ballon s’envolait au-dessus (49e). Les Madrilènes dominaient, conservaient le ballon mais peinaient à trouver des espaces dans le dos de la défense de Huesca. Et finalement, le Real Madrid prenait enfin l’avantage. Gareth Bale réalisait un bon centre de l’extérieur du pied pour Karim Benzema au second poteau. Le numéro 9 du Real Madrid reprenait de la tête et Dani Ceballos suivait pour concrétiser du droit (2-1, 62e). L’heure des coachs arrivait. Avila cédait sa place à Enric Gallego tandis que Brahim Diaz était remplacé par Lucas Vazquez (64e).

Et le Real Madrid passait proche du break. Odriozola centrait en retrait pour Bale mais le Gallois loupait l’immanquable de l’intérieur du pied (71e). Alors qu’on pensait le Real Madrid tranquille, Santiago Bernabeu voyait la lanterne rouge égaliser ! Le capitaine de Huesca Xabier Etxeita reprenait victorieusement un centre de Javier Gallan pour crucifier Luca Zidane à bout portant (2-2, 74e). Isco cédait ensuite sa place à Valverde (75e), puis Mariano entrait pour Llorente (79e). Et Huesca continuait d’inquiéter la cage du fils Zidane, mais la tentative de Yangel Herrera passait à côté (81e). Vazquez répondait mais le portier de Huesca repoussait (85e). Et finalement, Karim Benzema crucifiait la lanterne rouge. Le Français récupérait le ballon dans la surface et enroulait un missile du droit qui laissait le portier adverse sur place (3-2, 89e). Le Real Madrid tenait alors un succès important (3-2), leur permettant de revenir à deux longueurs de l’Atlético de Madrid.

