L’ambiance est tendue en ce moment en Catalogne. Cette semaine, le verdict du procès contre les leaders indépendantistes est tombé, et ces derniers ont été condamnés à de nombreuses années de prison. Il n’en fallait pas moins pour que les militants indépendantistes descendent dans la rue pour protester, et Barcelone a été la scène de quelques violences ces dernières heures, avec des confrontations entre manifestants et forces de l’ordre.

Et forcément, il y a et il y aura des conséquences sur le monde du football. Le FC Barcelone a par exemple avancé à jeudi son voyage à Eibar (samedi 13h) à cause d’une grève générale qui aura lieu vendredi en soutien aux leaders condamnés. Mais c’est surtout ce Clasico prévu pour samedi prochain au Camp Nou qui est désormais en danger. Comme l’ont expliqué plusieurs médias ibériques, la Liga, pour des raisons de sécurité et en vue de manifestations déjà organisées pour ce jour-là, a contacté les deux formations pour que l’ordre des matchs soit inversé. Ce premier match se jouerait donc au Santiago Bernabéu, et le retour, le 1er mars, dans l’enceinte du FC Barcelone. C’est du moins ce que veut la Liga.

Le Real Madrid et le FC Barcelone sont sur la même longueur d’onde

AS explique que cette proposition n’arrange pas le Real Madrid, qui veut que le match se joue à Barcelone, pour ne pas fausser la compétition, mais aussi parce que quelques travaux sont en cours dans l’arène madrilène. Les Merengues seraient en revanche prêts à accepter un report du match, qui se disputerait donc à une autre date. Marca confirme et ajoute que le FC Barcelone s’oppose également à cette proposition formulée par la Liga.

Si l’institution dirigée par Javier Tebas n’a a priori pas le pouvoir pour forcer les deux clubs à changer de stade, elle a saisi le Comité de Compétition de la Fédération Espagnole de Football (RFEF), qui est lui en mesure de le faire dans des situations considérées comme « cas de force majeure ». Barcelonais et Madrilènes ont donc jusqu’à lundi pour présenter leurs arguments et convaincre ce comité de ne pas bouleverser les plans initiaux. On sera donc bientôt fixé, en attendant des réactions publiques de dirigeants et de joueurs.