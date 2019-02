À trois jours de son déplacement au Parc OL, à l’occasion des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions (mardi soir à 21h), le FC Barcelone (1er de la Liga) avait l’occasion de reprendre sept points d’avance sur l’Atlético de Madrid (2e), qui est allé s’imposer plus tôt sur la pelouse du Rayo Vallecano (1-0). Pour cette dernière répétition générale avant de se rendre en France, Ernesto Valverde a fait un peu tourner son effectif, avec un 4-3-3 qui voyait notamment les titularisations de Kevin-Prince Boateng, Carles Aleñá, Arturo Vidal et Thomas Vermaelen, alors que Luis Suárez, Ivan Rakitić ou encore Clément Lenglet étaient laissés sur le banc. Lionel Messi et Ousmane Dembélé étaient, eux, bien de la partie. De l’autre côté du terrain, Sergio González optait pour un 3-4-3, avec Enes Ünal, Daniele Verde et Sergi Guardiola en attaque. Les Pucelanos, 15e au classement, espéraient prendre un peu d’air par rapport à la zone de relégation, eux qui ne comptaient au coup d’envoi que trois points d’avance sur le Rayo Vallecano, premier relégable.

Les Blaugranas rentraient bien dans la partie, en prenant peu à peu le contrôle du jeu, pendant que Valladolid se contentait de jouer en contre-attaque. Boateng allumait la première mèche de la partie, en étant mis sur orbite par Lionel Messi, mais sa frappe était captée par Jordi Masip (10e). Dembélé tentait ensuite sa chance depuis le côté gauche, mais le Français voyait sa tentative contrée par un retour in extremis d’Antoñito (18e). Face à une défense bien regroupée, les Catalans ont eu du mal à faire étalage de leur jeu habituel, et les Vallisolétans se montraient dangereux sur leurs quelques incursions dans le camp barcelonais, bien que ter Stegen n’ait pas été pour autant mis à contribution. Le FCB s’en remettait alors à ses multiples talents individuels, et Messi, peu en réussite en début de rencontre, voyait sa frappe contrée par un défenseur des blanquivioletas (41e). Une minute plus tard, Piqué était déséquilibré par Míchel dans la surface (42e), et Messi se chargeait de transformer la sentence sur penalty (1-0, 43e). Le Barça rentrait donc aux vestiaires sur ce petit avantage de un but à zéro.

Lionel Messi manque un penalty en seconde période

Les deux équipes revenaient avec de meilleures intentions en seconde période, et après une première frayeur sur une frappe de Guardiola non cadrée (47e), Messi était tout proche de s’offrir un doublé (49e), mais Masip, éternel remplaçant de la maison blaugrana avant de rejoindre Valladolid en 2017, réalisait une parade spectaculaire sur la reprise de l’Argentin, idéalement servi par Jordi Alba. La Pulga tentait de nouveau sa chance quelques instants plus tard, cependant sa frappe passait à côté du poteau gauche des cages de Valladolid (52e). Barcelone pressait de plus en plus la défense adverse pour faire le break mais Boateng manquait totalement un duel contre Masip (55e), après avoir été superbement bien servi par Aleñá. Valverde faisait alors entrer Luis Suárez (60e), à la place du Ghanéen, pour forcer le verrou des pucelanos et s’assurer la victoire, mais Masip se montrait une nouvelle fois impérial, en remportant son duel face à l’Uruguayen (65e), bien lancé par Messi après une erreur de la défense de Valladolid.

Suárez manquait de nouveau sa reprise de volée quelques instants plus tard, seul à quelques mètres des cages adverses (72e), après, encore, un magnifique service de son compère d’attaque Lionel Messi. Le FCB n’arrivait décidément pas à enfoncer le clou, et Masip écœurait définitivement les attaquants catalans, d’abord en se détendant bien sur sa gauche sur un nouveau penalty de Messi toujours frappé à droite (85e), après une faute d’Olivas sur Coutinho, puis en repoussant dans la foulée une tête de la Pulga, qui avait bien suivi la trajectoire du ballon. Deux nouvelles tentatives de Messi (88e) et Suárez (90+3e) ne permettaient pas aux Blaugranas de creuser l’écart, et le Barça s’imposait finalement sur la plus petite des marges 1-0. Grâce à ce succès, après trois matches nuls consécutifs, toutes compétitions confondues, les Catalans s’envolent en tête de la Liga, avec sept points d’avance sur l’Atlético et neuf sur le Real, en attendant le match des Merengues demain face à Gérone (à 12h). De son côté, Valladolid ne se rassure pas et enchaîne un troisième match sans marquer de but.