Face à Malte (2-0), aux Îles Féroé (4-1) et à la Suède (3-0), c’est Robert Moreno qui officiait sur le banc de touche de l’Espagne. L’adjoint avait endossé le rôle de n° 1 en lieu et place de Luis Enrique, que de graves problèmes personnels avaient amené à quitter son poste avant la rencontre à Malte. Cette situation temporaire va finalement durer. Luis Rubiales l’a annoncé ce mercredi, à 16h, au cours d’une conférence de presse exceptionnelle.

« Luis Enrique ne reste pas sélectionneur. Nous vous demandons de respecter cette situation. Nous tenons à le remercier, nous le soutenons. Les portes de la sélection et de la Fédération lui seront toujours ouvertes. Nous souhaitons continuer avec son équipe pour poursuivre le magnifique travail qui est fait. Nous avons donc décidé de miser sur Roberto Moreno au poste de sélectionneur. Il a la mission de nous qualifier pour l’Euro et de tout faire pour que l’Espagne y fasse le meilleur résultat », a confié le président de la Fédération Espagnole.

Beaucoup de changements en un an

Le nom d’Abelardo avait circulé, mais Moreno, fort de son bilan à la tête de la Roja lors de ses dernières sorties, a été conforté par ses dirigeants. As explique que le technicien espagnol, remarqué pour son franc-parler lors de ses apparitions médiatiques, a notamment bénéficié du soutien des poids lourds du vestiaire, à savoir Sergio Ramos ou encore Sergio Busquets.

Le Catalan de 40 ans, spécialisé en scouting et diplômé en commerce et relations internationales, se voit offrir là une superbe promotion. Luis Enrique quitte lui la Roja onze mois après sa prise de fonctions avec 5 victoires et 2 défaites au compteur. En tête de son groupe F en éliminatoires pour l’Euro 2020 avec 12 points, l’Espagne, qui avait déjà connu le séisme Julen Lopetegui il y a un an environ, se serait néanmoins bien passée de cette nouvelle mésaventure.

@LuisRubiales : "La decisión de la RFEF es confiar en Robert Moreno como seleccionador. Lo va a seguir siendo con la misma duración del contrato que ya estaba firmado. Ellos serán los encargados de llevarnos a la #EURO2020 y de hacer un buen papel si nos clasificamos" pic.twitter.com/9Up3OVk7UO — RFEF (@rfef) June 19, 2019

⚠ OFICIAL | Robert Moreno, nuevo seleccionador de la @SeFutbol. ¡Mucha suerte, míster !#UnidosPorUnRETO ℹ Más info : https://t.co/ArSXJR5JI9 pic.twitter.com/1LaSSm1Cxc — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 19, 2019

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10