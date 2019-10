Depuis quelques années, les clubs se mènent une lutte acharnée pour s’arracher les jeunes joueurs. Sauf que depuis un certain temps maintenant, ces éléments sont de plus en plus jeunes à tel point qu’ils n’ont pas toujours terminé leur formation. C’est ainsi qu’Adrien Rabiot a fini ses jeunes années, commencées à Manchester City, pour les terminer à Paris. Kays Ruiz a été chipé par le Paris Saint-Germain au FC Barcelone et ce fut encore le cas cet été.

En effet, Xavi Simons, milieu de terrain néerlandais de la Masia, a aussi rejoint le Paris Saint-Germain. Et c’est loin d’être un inconnu puisqu’il a déjà signé un joli contrat avec Nike et qu’il est extrêmement suivi sur les réseaux sociaux (notamment deux millions d’abonnés sur Instagram) malgré son jeune âge (16 ans). Débarqué dans la Capitale lors du dernier mercato estival, on a pu le voir à l’oeuvre notamment lors des matches de Youth League et les moins de 19 ans parisiens.

Il est sous contrat jusqu’en 2022

« J’ai décidé de me lancer dans une autre aventure et je pense que c’est bon pour mon développement. Tout le monde rêve de jouer avec Lionel Messi, c’est le meilleur joueur du Monde, mais vous devez parfois choisir une autre méthode. Je joue chez les moins de 19 ans. Avec des garçons de dix-neuf ans, oui. C’était difficile au début, car ils sont plus forts physiquement. Maintenant, je suis habitué et je me sens bien. Et je me suis déjà entraîné une fois avec la première équipe. J’étais très heureux avec ça », avait expliqué celui qui avait déjà participé à une séance avec les pros lors de la trêve internationale de septembre.

Mais, visiblement, le milieu de terrain offensif, qui a signé un contrat avec le Paris SG jusqu’au 30 juin 2022, regrette déjà d’avoir quitté la Catalogne. Selon les informations de la Cadena SER, il souffrirait du syndrome Neymar, c’est-à-dire qu’il regrette déjà d’être parti du Barça. Ce n’est évidemment pas contre le club de la capitale que cela est dirigé. Il ressentirait plutôt un manque. Reste à savoir comment cela se matérialisera dans les mois ou années à venir...