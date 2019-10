C’est l’une des autres recrues phares du Paris SG cet été. Le club de la capitale a arraché Xavi Simons au FC Barcelone. Son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose mais ce jeune milieu de terrain néerlandais de 16 ans est considéré comme un grand espoir et possède déjà plus de 2 millions d’abonnés sur Instagram. Pour la première fois depuis son arrivée en France, le phénomène de précocité, conseillé par un certain Mino Raiola, s’est confié.

Au micro du média batave NOS, l’international oranje U17 a raconté ses premiers pas loin d’être forcément évidents chez les Rouge-et-Bleu. « Je joue chez les moins de 19 ans. Avec des garçons de dix-neuf ans, oui. C’était difficile au début, car ils sont plus forts physiquement. Maintenant, je suis habitué et je me sens bien. Et je me suis déjà entraîné une fois avec la première équipe. J’étais très heureux avec ça », a-t-il confié, lui qui est l’un des plus utilisés par Stéphane Roche (6 apparitions en U19 Nationaux, 1 but et 2 matches en Youth League, 1 réalisation).

Objectif équipe première

Lors de la dernière trêve internationale, le natif d’Amsterdam, dont la touche technique a sauté aux yeux des habitués du Stade Georges-Lefèvre, a en effet connu ses premières séances sous les ordres de Thomas Tuchel et son staff. Et l’ancien Blaugrana, qui a signé un premier contrat professionnel avec le PSG jusqu’en juin 2022, compte bien tout mettre en oeuvre pour y revenir le plus vite possible. « Beaucoup de regards se tournent vers toi. Tu dois être concentré sur ce que tu veux, c’est ce que je fais. Je veux passer à la première équipe aussi rapidement que possible », a-t-il affirmé, ambitieux mais lucide.

« Je suis sûr à 100% que je ne suis pas encore là, que je dois travailler dur. Dans le football, tout peut arriver. Tu peux y arriver et tu ne peux pas y arriver », a-t-il expliqué, donnant les raisons de son départ du Barça, où il évoluait depuis ses 6 ans. « J’ai décidé de me lancer dans une autre aventure et je pense que c’est bon pour mon développement. Tout le monde rêve de jouer avec Lionel Messi, c’est le meilleur joueur du Monde, mais vous devez parfois choisir une autre méthode », a-t-il conclu, sans regret.

