Voici une affiche qui aura une saveur particulière pour un certain Julen Lopetegui. Évincé avec fracas de la Casa Blanca en octobre 2018, l’actuel entraîneur du Séville FC effectuera donc son grand retour au Bernabeu cet après-midi (match à suivre en direct commenté sur notre live). Côté madrilène, cette confrontation doit surtout permettre aux troupes de Zinedine Zidane de s’emparer provisoirement de la tête du championnat.

Pour y parvenir, le technicien français doit se passer des services de Sergio Ramos victime d’une entorse de la cheville et trop juste pour ce match, mais aussi de Gareth Bale victime « d’une infection des voies respiratoires »... Mais Zidane peut compter sur le retour aux affaires de Karim Benzema pour cette rencontre. ZZ devrait opter pour un 4-4-2 en losange avec Thibaut Courtois dans les buts. Devant lui, la charnière centrale se composerait de Varane, Militao avec dans le couloir gauche Ferland Mendy et Carvajal côté droit.

Reguilon et Lopetegui retrouvent le Bernabeu

Dans l’entrejeu, on retrouverait devant la défense Casemiro, accompagné plus haut par Kroos sur la gauche et Modric à droite. Isco se positionnerait comme un meneur de jeu pour alimenter le duo Benzema, Rodrygo. Côté Séville FC, Julen Lopetegui s’appuierait sur un 4-3-3 avec Vaclik dans les buts. En défense centrale on pourrait retrouver Carriço et Diego Carlos, ce qui pousserait Jules Koundé à occuper le couloir droit de la défense.

Côté gauche, Reguilon prêté par les Merengues jusqu’à la fin de la saison, devrait démarrer couloir gauche. Dans l’entrejeu, Fernando se positionnerait devant la défense, avec un cran plus haut le duo Banega, Oliver. Enfin, le trio d’attaque devrait être composé de Navas côté droit, Nolito à gauche et De Jong dans l’axe. Julen Lopetegui va-t-il jouer un mauvais tour à son ancien club ? Réponse à partir de 16 heures...