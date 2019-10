Ancelotti bientôt parti ?

Dans la presse transalpine ce vendredi, on apprend que Carlo Ancelotti pourrait bientôt faire ses valises, et quitter le Sud de l’Italie. D’après le Corriere dello Sport, le technicien italien est à un carrefour. Il veut des réponses sur son avenir et ça commence à Turin, où la Napoli va affronter le Torino. Le quotidien italien explique qu’un nouveau faux pas de son équipe pourrait le pousser à démissionner à la fin de la saison. Soit une année avant la fin de contrat qui se termine à l’été 2021.

« Accepter cette pression »

On part maintenant en Espagne, où le Real fait encore et toujours parler de lui ! Hier déjà Thibaut Courtois était mis en avant dans la presse ibérique, pour son piètre niveau sous le maillot madrilène. Ce vendredi, il fait la couverture de Marca. Le portier belge est sorti du silence après les nombreuses critiques à son encontre. « Si tu veux être un gardien du Real Madrid, tu dois accepter cette pression », a-t-il déclaré. Un autre joueur de la Casa Blanca s’est entretenu avec un journal madrilène. Il s’agit d’Achraf Hakimi, actuellement prêté au Borussia Dortmund. Le jeune latéral droit s’est particulièrement illustré cette semaine en inscrivant les deux seuls buts de son équipe en Ligue des Champions. Offrant la victoire au BVB. Il fait donc la Une de As, et ainsi affirmé que l’« on ne peut pas laisser le Real Madrid pour mort ».

Suarez, le 5e meilleur buteur de l’histoire du Barça

Toujours en Espagne, mais cette fois en Catalogne, Luis Suarez fait aujourd’hui encore les gros titres. Avec son doublé face à l’Inter, l’attaquant uruguayen est un peu plus rentré dans l’histoire du Barça. Il est devenu le 3e meilleur buteur blaugrana en compétition européenne, et le 5e meilleur buteur du club en général avec 182 réalisations, à deux petites unités du 4e comme le rapporte Mundo Deportivo. Suarez fait également la Une du journal Sport, cette fois en compagnie de Lionel Messi. Ils sont « intouchables » pour le média ibérique qui révèle également quelques chiffres intéressants, en particulier sur leur association : 40 passes décisives de Suarez à Messi, et 31 faites par La Pulga à destination de l’ancien joueur de Liverpool.

