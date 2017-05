« Je suis très bien ici. Maintenant, Miguel Angel (Gil Marin) doit parler avec mon représentant. Je veux simplement profiter du moment, je ne fais pas de plans pour demain. Je ne sais même pas à quelle heure je m’entraîne demain ! J’adore le Cholo (Diego Simeone) et j’adore mes partenaires. Je reste à l’Atlético parce que j’y suis heureux, autant que le jour de ma présentation. » Mercredi dernier, lors d’un entretien accordé à la Cadena Ser, Antoine Grizmann mettait les choses au clair pour son avenir.

Le discours a un peu changé ce lundi soir. Invité chez Yann Barthès dans son émission Quotidien sur TMC, le Français a donné de nouvelles indications sur son mercato. Le moins que l’on puisse dire c’est qu’il a beaucoup moins manipulé la langue de bois que d’habitude, car pour la première fois, il a parlé d’un possible départ du côté de Manchester United, alors qu’il est encore sous contrat jusqu’en 2021.

« 6 chances sur 10 pour que j’aille à Manchester United »

« Je pense que ça va se décider (son avenir, ndlr) dans les deux semaines. C’est pas mal comme réponse. Aller à Manchester United comme David Beckham ? Possible. Sur une échelle de 1 à 10 ? Si 10, c’est fait (le transfert, ndlr) alors disons 6. Oui je me rends compte de ce que je dis. C’est la première fois que je le dis » indique le joueur hilare et vraisemblablement content de son annonce. « Il y a aussi 7 chances sur 10 pour que je reste à l’Atlético », termine-t-il, ajoutant de la confusion à ses propos et pas mal de maux de tête aux mathématiciens.

Antoine Griezmann à Manchester ? « Possible » répond l’intéressé, qui estime ses chances d’y jouer l’an prochain à 6 sur 10. #Quotidien pic.twitter.com/a6XuihJWVG — Quotidien (@Qofficiel) 22 mai 2017

Rappelons qu’Antoine Griezmann veut disputer la Ligue des Champions la saison prochaine seulement, Manchester United, qui a terminé 6e de Premier League n’est pour le moment pas qualifié pour la plus prestigieuse des compétitions de clubs. Seule une victoire en finale de la Ligue Europa face à l’Ajax ce mercredi pourrait valider un ticket pour la LdC. C’est surement là le dernier obstacle à la venue du Français à Old Trafford.