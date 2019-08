Le premier rôle. Cet été, Zinedine Zidane a rapidement affiché ses intentions. Thibaut Courtois serait son gardien numéro un et Keylor Navas occuperait le rôle de doublure. Oui, mais voilà le portier originaire du Costa Rica n’avait aucune envie d’être relégué au second plan. Une situation dont comptait bien profiter le Paris Saint-Germain qui apprécie le profil de ce portier expérimenté et habitué à évoluer au très haut niveau. Malgré les approches des pensionnaires du Parc des Princes et les rumeurs évoquant les envies d’ailleurs de Navas, Zizou, qui a toujours été un soutien de taille pour lui depuis son arrivée sur le banc merengue, a répété que son joueur resterait à Madrid la semaine passée en conférence de presse.

« Non (il ne s’attend pas à un départ), parce que c’est un joueur du Real Madrid, un joueur important. Il l’a toujours été et il le sera toujours. Je n’imagine pas cette possibilité (...) Non, il est là. Ce sont des infos de l’extérieur qu’on ne peut pas contrôler. Il veut rester et démontrer qu’il est avec nous. C’est le plus important pour un coach. Il a toujours été un professionnel et il le sera toujours. On aura beaucoup de matches et je vais compter sur lui. (...) J’ai envie de continuer l’aventure avec lui parce que je sais qu’il va être compétitif et qu’il va apporter sa pierre à l’édifice ». Sur le banc lors des deux premières journées de Liga (1 but encaissé à chaque match avec Courtois dans les cages), Keylor Navas ronge son frein.

Navas aurait confié à Zidane son désir de quitter le Real Madrid

Ce mercredi, La Nacion révèle que le footballeur né en 1987 se serait entretenu avec Zidane. Le coach français lui aurait expliqué qu’il comptait sur lui cette année et qu’il aurait l’occasion de jouer en Coupe du Roi et lors de certains matches de championnat d’Espagne. Ce qui est trop peu pour Keylor Navas, qui veut justement enchaîner les rencontres. Le joueur aurait donc confié à ZZ que sa décision était prise et qu’il souhaitait quitter le Real Madrid. Même s’il apprécie beaucoup le joueur, Zinedine Zidane aurait compris sa décision et lui aurait souhaité bonne chance. La Nacion ajoute que tout est prêt pour que le joueur, déjà d’accord avec le PSG, rejoigne dès demain Paris.

Présent en Espagne depuis 2010, Keylor Navas, qui est passé par Albacete puis Levante avant de rejoindre le Real Madrid en 2014, pourrait donc bien découvrir la France et la Ligue 1. Les deux écuries européennes doivent encore trouver un accord. Récemment, Marca expliquait que les Merengues demandaient 20 millions d’euros pour le gardien sous contrat jusqu’en juin 2021. Si tout ce petit monde venait à se mettre d’accord, Navas rejoindrait les pensionnaires du Parc des Princes. Ce qui ne serait pas forcément une très bonne nouvelle pour le titulaire actuel, à savoir Alphonse Areola. De son côté, le Real Madrid chercherait déjà une doublure à Thibaut Courtois. Affaire à suivre...

