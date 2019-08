Demain, le Real Madrid joue contre Valladolid. Mais ce midi, lors de la conférence de presse de Zinedine Zidane, les médias n’avaient pas vraiment envie de s’éterniser sur cette rencontre comptant pour la deuxième journée de Liga. Sans surprise, l’entraîneur français a longuement été questionné sur la teneur de la fin du mercato merengue. Evasif sur le cas Neymar, ZZ a, en revanche, été plus loquace concernant le dossier Keylor Navas.

Pour rappel, la presse madrilène indiquait hier que le portier avait demandé à quitter la Casa Blanca et ses dirigeants préparaient déjà sa succession. Ce matin, AS en remettait une couche en affirmant que le Costaricain avait même fait savoir qu’il désirait rejoindre les rangs du Paris Saint-Germain. Zidane s’attend-il donc à un départ de son gardien ? La réponse a fusé.

Zidane ne veut pas que Navas s’en aille

« Non, parce que c’est un joueur du Real Madrid, un joueur important. Il l’a toujours été et il le sera toujours. Je n’imagine pas cette possibilité ». Relancé sur les dernières rumeurs faisant état du souhait émis par le joueur à son entraîneur de rallier la capitale française, ZZ a clairement indiqué que son portier ne lui a pas du tout demandé de le laisser filer. Mieux, le champion du monde 98 affirme que le Costaricain souhaite rester en Espagne.

« Non, il est là. Ce sont des infos de l’extérieur qu’on ne peut pas contrôler. Il veut rester et démontrer qu’il est avec nous. C’est le plus important pour un coach. Il a toujours été un professionnel et il le sera toujours. On aura beaucoup de matches et je vais compter sur lui. (...) J’ai envie de continuer l’aventure avec lui parce que je sais qu’il va être compétitif et qu’il va apporter sa pierre à l’édifice ». C’est dit !

