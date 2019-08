Souvent associé au Paris Saint-Germain, Keylor Navas (32 ans) ne semble plus avoir d’avenir au Real Madrid. Le Costaricien ne veut plus être la doublure de Thibaut Courtois et aurait demandé à ses dirigeants de le laisser partir pendant ce mercato estival annonce AS.

Le gardien veut rejoindre le club de la capitale français et possède déjà un accord avec les Rouge et Bleu. En effet, sous la houlette d’Antero Henrique, les champions de France s’étaient déjà entendus avec l’international costaricien (88 sélections) et Leonardo, le nouveau directeur sportif, a décidé de relancer cet accord. Les Madrilènes réclament 20 M€ pour laisser partir leur portier et s’activent déjà pour lui trouver un remplaçant (Reina, Subasic, Mirante et Stekelenburg sont évoqués).

