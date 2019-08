Présent ce midi en conférence de presse, Zinedine Zidane n’a bien évidemment pas échappé aux questions mercato. Et surtout celles sur Neymar. Mais comme à son habitude, l’entraîneur français n’a pas souhaité lâcher de grandes déclarations pouvant faire les gros titres de la presse espagnole et mondiale.

« C’est toujours pareil. Tu sais que je ne pense qu’au match de demain, c’est la seule chose à laquelle on doit penser, rien de plus. Les joueurs que j’ai sont ceux qui sont là et on va jouer demain. Jusqu’au 2 septembre, tout peut se passer, comme pour tout le monde. Certains peuvent venir, d’autres peuvent partir. C’est pour ça que je suis pressé que le 2 septembre arrive. Pour ne plus avoir ce genre de question. Non, ça ne me préoccupe pas, la seule chose qui m’intéresse, c’es le match de demain. C’est pénible pour vous, mais ma réponse est toujours la même. Je m’excuse, mais demain on a un match important. Je comprends que ça puisse faire parler, jusqu’au 2 septembre, il va y en avoir des choses. Mais je ne sais pas ce qu’il va se passer », a-t-il déclaré en conférence de presse.

