C’est ce qui s’appelle un transfert raté. En 2016, le PSG déboursait 25 M€ pour arracher Jesé Rodriguez au Real Madrid. L’international espagnol devait trouver à Paris du temps de jeu, voire une place de titulaire, à une époque où il s’agissait de combler le vide laissé par le départ de Zlatan Ibrahimovic. Mais rien ne s’est déroulé comme prévu, malgré la présence du coach ibérique Unai Emery.

Décevant, peu intégré, il est envoyé en prêt du côté de Las Palmas dès le mercato hivernal suivant. Puis à Stoke pour une saison entière en 2017-2018. Et enfin au Betis Séville pour un nouveau prêt conclu lors du mercato hivernal 2019. C’est dans ce club que l’attaquant de 26 ans, sous contrat avec le PSG jusqu’en 2021, s’est le plus épanoui. Et il a vite dit son désir d’y rester de manière définitive.

Le Betis va finaliser le dossier dans les prochaines heures

Comme le rapporte aujourd’hui le journal espagnol El Desmarque, le Betis va bien recruter l’ancien Madrilène. Ce qui était déjà envisagé dès le mois de février dernier, après de bons débuts de Jesé, est en train de se concrétiser. Présent en Andalousie, le joueur attend que l’accord soit scellé entre les deux clubs. Lui a trouvé le sien avec le Betis, autour d’un contrat de 4 ans et une rémunération de 2 M€ par saison.

El Desmarque ne précise par contre pas le prix que pourrait payer le Betis au PSG. On imagine facilement qu’il sera inférieur aux 25 M€ déboursés par le club de la capitale en 2016, au regard des trois dernières années vécues par le joueur. Mais Paris devrait malgré tout récupérer une nouvelle indemnité de transfert et ainsi poursuivre son dégraissage, déjà bien entamé cet été (départs définitifs de Krychowiak, ventes de Diaby, Weah, fins de contrat de Buffon, Rabiot et Dani Alves).

