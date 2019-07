Les épisodes de la telenovela Neymar sont riches en rebondissements. Depuis l’annonce de son possible départ du Paris Saint-Germain, le Brésilien est au cœur d’un énorme battage médiatique. Et ce qui intéresse le plus les médias espagnols aujourd’hui, c’est de savoir comment le FC Barcelone va pouvoir se payer le luxe de rapatrier l’international auriverde au Camp Nou. Depuis plusieurs jours, la thèse du paiement sec a été exclue et de nombreux bruits de couloir annonçant des placements de joueurs dans la transaction fourmillent de toutes parts.

L’idée est simple : tenter d’inclure certains éléments bien cotés afin de faire baisser la note. Nul ne dit que le PSG acceptera de lâcher sa star dans ces conditions, mais à Barcelone, le nom de Philippe Coutinho est régulièrement évoqué. Ce matin, Sport annonçait qu’un accord entre le Paris Saint-Germain et Philippe Coutinho avait été trouvé dans le cadre d’un échange (+ somme d’argent) avec le numéro 10 parisien. Une information qu’a démentie l’entourage du joueur dans les colonnes de Mundo Deportivo.

En clair, l’option PSG ne déplairait pas à Coutinho, mais aucun accord n’a été trouvé avec le club de la capitale. Une version confirmée directement par l’agent de l’international auriverde, Kia Joorabchian, à RMC Sport. « J’ai parlé ces derniers jours avec Pep Segura (le manager général du FC Barcelone) à Barcelone. Il m’a dit que le club ne voulait pas vendre Coutinho cet été. A n’importe quel prix. Et puis nous n’avons eu aucun contact avec le PSG pour Coutinho ». Info ou intox ? La suite au prochain épisode.

