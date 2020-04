Le nouvel Ibrahimovic. Voilà comment fut très vite décrit Alexander Isak. Grand, Suédois, attaquant et efficace face au but. Effectivement, il y avait des similitudes entre les deux hommes. Sauf que depuis l’avènement de Zlatan Ibrahimovic dans ses jeunes années, le monde du football a bien changé et à peine Isak avait empilé quelques buts avec l’AIK dans son pays natal qu’il était recruté pour 8,6 M€ par le Borussia Dortmund en janvier 2017. La course aux jeunes éléments prometteurs étant devenue plus serrée que jamais, il ne fallait pas laisser filer l’opportunité pour le club allemand, qui n’a ensuite jamais réellement compté sur sa recrue.

Prêté à Willem II aux Pays-Bas la saison passée, Isak a retrouvé le sourire et son efficacité avec 13 buts en Eredivisie. Ce qui a poussé la Real Sociedad à investir 6,5 M€ sur lui, le libérant ainsi de son contrat avec le BVB. Et en Espagne, cela marche bien aussi pour Isak, désormais âgé de 20 ans. Toutes compétitions confondues, le voilà à 14 buts cette saison, au sein d’une équipe qui a ravi l’Espagne jusqu’à l’arrivée de l’épidémie. À tel point qu’il est considéré aujourd’hui comme une option par le FC Barcelone.

Isak ne veut pas revenir à Dortmund

En quête d’un nouveau numéro 9 pour soulager Luis Suarez puis lui succéder, le club catalan a coché le nom de Lautaro Martinez. Mais il sait que rien ne sera simple dans un dossier forcément onéreux. Dès lors, l’alternative se nomme Alexander Isak, selon les informations rapportées par la SER Catalunya. L’attaquant suédois dispose d’une clause de 70 M€, assez élevée donc, mais le Barça sait qu’il pourrait le faire diminuer en cédant des éléments au club basque.

Le Borussia Dortmund dispose de son côté d’une clause de rachat à hauteur de 30 M€ mais pourrait se heurter au refus du joueur de revenir. « Je suis pleinement conscient de l’option existant entre les deux clubs. Tout ce que je peux dire, c’est que Dortmund fait partie de mon passé et non de mon avenir. J’aime vraiment être là où je suis et je n’ai aucune envie de retourner là-bas. Mon seul objectif maintenant est la Real Sociedad », avait-il déclaré en février dernier. Une bonne nouvelle pour le Barça.